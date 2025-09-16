بعد مغادرة موقعة مارسيليا.. أول تشخيص لإصابة أرنولد نجم ريال مدريد

تلقّى ريال مدريد الإسباني ضربة مبكرة في لقاء مارسيليا الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد أولى مبارياته في دوري الأبطال تحت قيادة مديره الفني تشابي ألونسو الذي تولى قيادة الفريق في شهر يونيو الماضي.

واشتكى اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ريال مدريد من إصابة عضلية بعد مرور 4 دقائق فقط من عمر المباراة التي تقام في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وخضع أرنولد لاختبار طبي أثبت عدم قدرته على استكمال المباراة ما دفع المدرب تشابي ألونسو لاستبداله باللاعب داني كارفخال.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك" فإن أرنولد تعرض لإصابة في أوتار الركبة وسيخضع لفحوصات وأشعة عقب المباراة لتحديد مدة غياب عن الملاعب

وكان أرنولد قد انضم إلى ريال مدريد قادماً من ليفربول الإنجليزي لتدعيم مركز الظهير الأيمن في صفوف العملاق الإسباني.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عاماً مع ريال مدريد خلال 9 مباريات حتى الآن، وصنع هدفين ولم يهز الشباك.

وكان داني كارفخال قد عاد إلى صفوف ريال مدريد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي أبعدته عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة.