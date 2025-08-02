قنوات "ثمانية" تستعين بـ"مغرد شهير".. من هو؟

استعانت قنوات "ثمانية" والتي من المنتظر أن تنطلق، رسمياً، عبر شاشات الفضائيات، يوم 8 أغسطس الجاري للإعلان عن تغطيتها المنتظرة كافة بطولات السعودية، سواء دوري روشن للمحترفين أو السوبر، وكأس الملك، ودوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، بـ"مغرد شهير" ليكون ضمن طاقمها الفني.

وفي خطوة وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في تاريخ البث الرياضي المحلي، أُعلن عن ترسية حقوق نقل المسابقات الرياضية السعودية لصالح عرض قُدّم من إحدى أكبر الشبكات الإعلامية المتخصصة، بعد طرح المشروع لعدد من الشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في البث التلفزيوني والرقمي، لمدة 6 سنوات مقبلة.

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وستتولّى شركة "ثمانية" التابعة لـ"المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" عملية النقل لمنافسات مسابقات كرة القدم السعودية، بعد أن تقدمت بالعرض الأفضل، وفقاً لمعايير دقيقة فنياً ومالياً.

ومن أبرز ما يميز العقد الجديد تمكين الجماهير من مشاهدة البطولات المحلية مجاناً عبر القنوات الفضائية المفتوحة، دون الحاجة لاشتراكات أو أجهزة استقبال خاصة، مع توفير باقات اشتراك اختيارية للراغبين في محتوى ومزايا إضافية.

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ووفقاً لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، الصحفي بجريدة "الجزيرة"، عبر حسابه على منصة "إكس، فإن القناة استعانت بالمغرد الشهير علي يعقوب، وهو شخص مهتم بالكرة الإنجليزية، وعالم التلفزيون والتقنيات، بحسب ما يوضح عبر حسابه الموثق على منصة "إكس".

ويعد علي يعقوب من الأشخاص المعروفين باهتمامهم بعالم التقنيات والبث الرقمي حول العالم، ودائماً ينشر موضوعات عن الفارق بين جودة البث الرقمي في القنوات العربية الرياضية ونظيرتها في القنوات الإنجليزية، ويطالب دائماً بتحسين جودة الصوت والصورة في الألعاب الرياضية المختلفة.

ولم تكشف القناة بشكل رسمي حتى الآن، عن الدور الذي سيلعبه علي يعقوب ضمن طاقم القناة، وهو الأمر المنتظر أن يتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي سيعقد، يوم 8 أغسطس الجاري، للكشف عن كل ما يخص انطلاق القنوات الجديدة.