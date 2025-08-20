وجَّه تحذيراً عملياً إلى رونالدو.. ماذا قدم "الخطير" رياض محرز أمام القادسية؟

واصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه مع الأهلي السعودي، بعدما لعب دور البطولة في انتصار فريقه الكبير على القادسية بنتيجة 5-1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليقوده إلى النهائي المرتقب أمام النصر، يوم السبت 23 أغسطس، في هونغ كونغ.

وأظهر محرز قيمته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر بعدما صنع هدفين لزملائه، ليواصل هوايته المعتادة في صناعة الفارق في المباريات الكبرى، رافعًا رصيده من المساهمات التهديفية مع الأهلي إلى 63 مساهمة خلال 79 مباراة، بواقع 29 هدفًا و34 تمريرة حاسمة.

وخلال 78 دقيقة لعبها أمام القادسية، قدَّم محرز أداءً استثنائيًا؛ إذ لم يكتفِ بصناعة هدفين بل صنع 3 فرص محققة للتسجيل، وبلغت دقة تمريراته 89% بعد أن أكمل 25 تمريرة صحيحة من أصل 28 محاولة، في دلالة واضحة على فاعليته العالية في بناء الهجمات.

كما تميز "محرز" بدقته في الكرات العرضية، حيث أرسل 3 عرضيات ناجحة من أصل 5، وسدد مرتين على المرمى، إحداهما بين الثلاث خشبات، بينما لم يخسر أي التحام خلال المباراة، ما جعله أحد أبرز نجوم اللقاء بلا منازع.

بهذا الأداء المذهل، يثبت رياض محرز مجددًا أنه ركيزة أساسية في صفوف الأهلي، وأنه سيكون أحد أهم الأوراق الرابحة في النهائي المنتظر أمام النصر، في مواجهة ستجمعه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في صراع كروي عالمي على أرض آسيوية.