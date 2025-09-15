بعد هروب لودي.. الهلال يؤمن نفسه من غدر ماركوس ليوناردو

قررت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد تأمين نفسها بقوة بعد أزمة هروب البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق، والذي اتخذ قرارا بفسخ عقده من جانب واحد والرحيل إلى بلاده.

لودي الذي انضم للهلال في يناير من العام الماضي قادما من مارسيليا الفرنسي قدم مستويات مميزة في الموسم الماضي بقميص الزعيم، لكنه فوجئ بخروجه من حسابات المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي الذي فضّل عليه الوافد الجديد، الفرنسي ثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، ثم السعودي متعب الحربي، ليقرر فسخ عقده والرحيل عن النادي، وهو ما قابلته الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضده.

وبدأت بعض التقارير البرازيلية تتحدث عن موقف لاعب آخر بالهلال قد يسير على نهج لودي، وهو مواطنه ماركوس ليوناردو.

وارتبط اسم ليوناردو بالعودة للدوري البرازيلي، بعد اهتمام عدة أندية في مقدمتها ساو باولو، كما طلب نيوم التعاقد معه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الهلال عقدت اجتماعا مع ليوناردو، وممثله القانوني، من أجل إقناعه بالاستمرار مع النادي، والاكتفاء بتسجيله فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الهلال تعاقد مع ليوناردو في الصيف الماضي، ليكون ضمن قائمة المواليد الأجانب، إلا أن الزعيم واجه أزمة في تلك الخانة، هذا الموسم، نظرا لتخطي المهاجم البرازيلي حاجز الـ21 عاما.

وأبدى ليوناردو من جانبه، قبولًا لطلب إدارة الهلال، بشرط النظر في إمكانية إعادة تسجيله من جديد في القائمة المحلية، خلال الفترة الشتوية المُقبلة.

وقال الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي من جانبه، إن "البرازيلي ليوناردو جدد لإدارة الهلال تقبله لقرار قيده في القائمة الآسيوية بعد موافقته على ذلك من قبل، وتم توقيع اتفاقية رسمية مع اللاعب بذلك".

وشارك ليوناردو في 43 مباراة رسمية بقميص الهلال، سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، كما لعب دورا كبيرا مع كتيبة إنزاغي بكأس العالم للأندية، بعدما أحرز أربعة أهداف، منها ثنائية في مانشستر سيتي، الذي نجح الهلال في إقصائه من دور الـ16، ليعبر إلى ربع النهائي.