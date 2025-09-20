ترتيب الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسحق هوفنهايم ويعزز العلامة الكاملة (فيديو)

عزز بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بالعلامة الكاملة بعد أن حقق فوزه الرابع على التوالي بتغلبه على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 4-1، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة للبوندسليغا.

تقدم هاري كين لصالح بايرن ميونخ بعد مرور 44 دقيقة، ثم أضاف اللاعب الإنجليزي المخضرم الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

وسجل هاري كين الهاتريك في الدقيقة 77 من ضربة جزاء، بينما قلص فلاديمير كوفال الفارق بهدف لصالح هوفنهايم.

وتعرّض دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونخ للإصابة، بينما عزز الرباعية اللاعب سيرجي غنابري في الدقيقة 90+9.

وحقق ماينز فوزاً عريضاً خارج دياره على حساب أوغسبورغ بنتيجة 4-1، في وقت سابق السبت، بالجولة ذاتها، بينما فاز هامبورغ على ضيفه هايدنهايم بنتيجة 2-1.

واقتنص فرايبورغ فوزاً عريضاً على حساب مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف دون رد، بينما تختتم مباريات، اليوم، بمواجهة لايبزيغ ضد كولن.

وفيما يلي ترتيب الدوري الألماني حتى الآن:

1. بايرن ميونخ (12 نقطة)

2. بروسيا دورتموند (7 نقاط)

3. كولن (7 نقاط)

4. سانت باولي (7 نقاط)

5. آنتراخت فرانكفورت (6 نقاط)

6. فرايبورغ (6 نقاط)

7. شتوتغارت (6 نقاط)

8. هوفنهايم (6 نقاط)

9. لايبزيغ (6 نقاط)

10. فولفسبورغ (5 نقاط)

11. باير ليفركوزن (4 نقاط)

12. ماينز (4 نقاط)

13. فيردر بريمن (4 نقاط)

14. هامبورغ (4 نقاط)

15. أوغسبورغ (3 نقاط)

16. يونيون برلين (3 نقاط)

17. بروسيا مونشنغلادباخ (نقطة واحدة)

18. هايدنهايم (دون نقاط)