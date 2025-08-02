الاتحاد التونسي لكرة القدم يعتمد نظاما جديدا لدوري المحترفين في 2025 ـ 2026

سيبدأ الاتحاد التونسي لكرة القدم في تطبيق نظام جديد لمسابقتي دوري المحترفين 1 و2 بداية من الموسم الجديد وذلك وفق ما أعلنه رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات في الاتحاد معز المستيري على إذاعة موزاييك آف آم الخاصة اليوم السبت.

وأقرت لجنة المسابقات في الاتحاد نظاما جديدا في ما يتعلق بالهبوط من دوري المحترفين 1 (الدرجة الأولى) إلى دوري المحترفين (2)، أي دوري الدرجة الثانية، فضلا عن تغيير نظام الصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز (الدرجة الأولى).

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ويشارك في دوري المحترفين التونسي للموسم الجديد 16 ناديا، وبحسب النظام الجديد للدوري، سيشمل الهبوط 3 أندية بدلا من اثنين وهو النظام الذي تم اعتماده منذ سنوات.

وسيتم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة بالصعود والهبوط من دوري المحترفين بداية من موسم 2025 ـ 2026، وفقا لما أكده معز المستيري.

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وبخصوص الصعود من دوري المحترفين (2) إلى دوري المحترفين (1) سيصعد آليا كل فريق يتصدر مجموعته في المسابقة.

وتتنافس 4 أندية أخرى على البطاقة الثالثة المؤهلة للمشاركة في الدوري الممتاز.

وأضاف رئيس اللجنة الفيدرالية للمسابقات أنّ الفرقين صاحبي المركزين 2 و3 من كل مجموعة في دوري المحترفين 2 ستلعب بطولة مضغرة بنظام نصف النهائي والنهائي على أن يصعد الفائز بتلك البطولة إلى دوري المحترفين الأول ليكون الفريق الثالث في المسابقة.

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ويلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى لدوري المحترفين 2 مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية، كما يواجه ثاني المجموعة الثانية صاحب المركز الثالث للمجموعة الأولى، ويلتقي الفريقان الفائزان في النهائي من أجل الصعود.

وينطلق الدوري التونسي للمحترفين (1) لموسم 2025 ـ 2026 يوم 9 أغسطس الجاري من خلال دفعة أولى بأربع مباريات تعقبها دفعة ثانية وأخيرة بأربع مباريات أخرى يوم الأحد 10 من الشهر ذاته.