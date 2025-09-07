logo
كارلوس ألكاراز يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فيديو)

كارلوس ألكاراز بطلا لأمريكا المفتوحة للتنسالمصدر: رويترز
07 سبتمبر 2025، 9:44 م

فاز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مساء الأحد، بعد مباراة رائعة ضد منافسه الإيطالي يانيك سينر.

وتفوق ألكاراز بواقع 6-2 و3-6 و6-1 و6-4 على يانيك سينر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ليستعيد صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من اللاعب الإيطالي الذي لم يتمكن من الدفاع عن لقبه.

وبهذا يحقق اللاعب الإسباني البالغ عمره 22 عاما لقبه السادس في البطولات الكبرى والثاني في فلاشينغ ميدوز، فقد افتتح رصيده من الألقاب الكبرى في 2022.

وهذا هو اللقب الثاني الذي يحققه ألكاراز في البطولات الكبرى هذا الموسم بعدما توج بطلا لفرنسا المفتوحة.  

 وتأخر انطلاق نهائي فردي الرجال لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد، وظلت آلاف المقاعد فارغة عند بدء المباراة إذ أبطأت التدابير الأمنية المتعلقة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الجماهير إلى المدرجات.

 واصطف المشجعون في صفوف طويلة خارج ملعب آرثر آش في كوينز، وهو أكبر ملعب للتنس في العالم ويتسع لنحو 24 ألف شخص.

وأطلق بعض المشجعين الذين كانوا لا يزالون بالخارج صيحات الاستهجان عندما انطلق النهائي بين كارلوس ألكاراز ويانيك سينر.

