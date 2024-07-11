مطابقة تماما.. توقّعات خيالية لأسطورة منتخب كولومبيا حول نهائي كوبا أمريكا

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لأسطورة منتخب كولومبيا وقائده السابق كارلوس فالديراما يتحدث فيه عن توقعاته بشأن طرفي نهائي كوبا أمريكا 2024 والمنتخب المتوج باللقب فضلا عن نتيجة المباراة النهائية.

ويعود المقطع الذي نُشر على نطاق واسع في منصات التواصل إلى يوم 22 يونيو الماضي، أي بعد يومين فقط من انطلاق كوبا أمريكا 2024 في نسختها الثامنة والأربعين التي تتواصل حتى 15 يوليو الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فالديراما، القائد الشهير للجيل الذهبي لمنتخب كولومبيا، وقائده في كأس العالم 1990 و1994 و1998، إن الدور النهائي لكوبا أمريكا سيجمع كولومبيا والأرجنتين، وأن منتخب بلاده سيفوز باللقب القاري بانتصاره في النهائي (2 ـ 1) على رفاق ليونيل ميسي.

وجاءت توقعات فالديراما (62 عاما) مطابقة تماما، حتى الآن وذلك بعد تأهل الأرجنتين وكولومبيا بالفعل للنهائي القاري.

وتأهل المنتخب الكولومبي فجر الخميس لنهائي كوبا أمريكا بعد الفوز في مباراة مثيرة على أوروغواي (1 ـ0) بينما كان منتخب الأرجنتين حامل اللقب في النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات، حجز مكانه قبل يومين بالفوز أمام كندا (2 ـ0).

وأحرز المنتخب الأرجنتيني 15 لقبا قاريا في تاريخه بين عامي 1921 و2021، بينما يطارد منتخب كولومبيا لقب كوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه بعد أن كان حقق إنجازه الوحيد حتى الآن في نسخة 2001 على أرضه.