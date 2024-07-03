وكيل أشرف بن شرقي لـ"إرم نيوز": نفاضل بين عروض خليجية وأوروبية

تتجه الأنظار إلى المحطة المقبلة للدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان، والزمالك السابق، بعدما أصبح لاعبًا حرًا إثر انتهاء عقده مع الفريق القطري بنهاية الموسم المنقضي، وبإمكانه التوقيع لأي نادٍ مجانًا.

وقال رشيد بن شرقي، شقيق أشرف بن شرقي ووكيل أعماله في تصريحات لـ "إرم نيوز": "لدينا عروض عديدة من أندية كبرى للتعاقد مع أشرف بن شرقي خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "نناقش جميع العروض معًا، وسيقوم بن شرقي بالمفاضلة بينهما على حسب المشروع المطروح ومستوى الدوري، وكذلك مشاركة الفريق في البطولات الكبرى".

وأكمل: "هناك عروض من أندية خليجية في الدوري القطري، والسعودي، والإماراتي، وكذلك عروض أوروبية من الدوري الفرنسي والتركي".

وعن احتمالية عودته للزمالك مرة أخرى، قال: "كل شيء وارد في كرة القدم، ومن المحتمل عودة بن شرقي إلى الزمالك مرة أخرى، كل شيء وارد".

وانضم بن شرقي إلى الريان، مطلع موسم 2023 ـ 2024، في صفقة انتقال حر، لتعويض غياب مواطنه سفيان بوفال، وخاض 21 مباراة بقميص الفريق القطري، وسجل 10 أهداف، وصنع 6 أخرى.

وكان بن شرقي قد رحل عن الزمالك في صيف 2022 عقب انتهاء عقده برفقة الفريق الأول لكرة القدم، بعد تجربة ناجحة امتدت من موسم 2019 وحتى 2022، خاض خلالها 109 مباريات، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، بينما صنع 28 أخرى.

واستطاع المهاجم المغربي التتويج مع الزمالك ببعض البطولات أبرزها: الدوري المصري، وكأس مصر، والسوبر الأفريقي.