استفسرت إدارة نادي الاتحاد السعودي، عن لاعبين بفريق إنتر ميلان الإيطالي، لبحث إمكانية التعاقد معهم، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة "La Gazzetta dello Sport" فإن مسؤولي الاتحاد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع الهولندي ستيفان دي فري مدافع ميلان، وإسماعيل بن ناصر لاعب وسط الفريق الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أنه يجب الآن على مسؤولي الاتحاد أن يروا ما إذا كان لوران بلان المدرب المحتمل للنادي السعودي، سيؤكد هذه الأفكار أم سيبحث في مكان آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال اقترب الاتحاد أو أي نادٍ سعودي آخر من دفع الشرط الجزائي لبن ناصر البالغ 50 مليونًا، فسيتم الاستماع إليهم.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن تياغو موتا مدرب يوفنتوس منجذب إلى ثنائي نادي الهلال سافيتش وميتروفيتش.

ويعد ميتروفيتش، وميلينكوفيتش، من العناصر الأساسية بفريق المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، كما كان لهما دور كبير في تألق الفريق بالموسم الماضي.

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ونجح الهلال في الموسم الماضي في حصد الثلاثية المحلية بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس الملك، بالإضافة إلى السوبر السعودي.

وينطلق معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد بداية من الـ15 من يوليو الجاري وحتى الـ3 من أغسطس المقبل في النمسا.

وقدّم البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، للإدارة طلبًا بضرورة تدعيم الفريق بـ4 صفقات محلية، لتقوية الفريق الموسم المقبل لاستكمال مسيرة نجاحات الموسم الماضي.