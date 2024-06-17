سر تردد ليفربول في بيع نجمه إلى النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن السر وراء تردد نادي ليفربول الإنجليزي في بيع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى النصر السعودي، الذي يسعى لضمه في الميركاتو المقبل.

وسينتهي عقد المدافع الهولندي فان دايك مع ناديه ليفربول في الموسم المقبل 2025.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مؤخرًا أن المدير الرياضي بنادي النصر السعودي التقى بممثلي المدافع الهولندي فان دايك رغبةً في التوقيع معه في الفترة المقبلة.

وأوضحت أن إدارة النصر قد طرحت على الطاولة عقدًا ضخمًا لفان دايك، لجعله المدافع الأعلى أجرًا في العالم.