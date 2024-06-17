سر تردد ليفربول في بيع نجمه إلى النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن السر وراء تردد نادي ليفربول الإنجليزي في بيع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى النصر السعودي، الذي يسعى لضمه في الميركاتو المقبل.
وسينتهي عقد المدافع الهولندي فان دايك مع ناديه ليفربول في الموسم المقبل 2025.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مؤخرًا أن المدير الرياضي بنادي النصر السعودي التقى بممثلي المدافع الهولندي فان دايك رغبةً في التوقيع معه في الفترة المقبلة.
وأوضحت أن إدارة النصر قد طرحت على الطاولة عقدًا ضخمًا لفان دايك، لجعله المدافع الأعلى أجرًا في العالم.
ووفقًا لما ذكره موقع "anfieldindex" فإن ليفربول متردد في بيع فان دايك للنصر، لأن الإدارة ترى أن بقاءه مهم للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، كما أنه يلعب دورًا قياديًّا مع اللاعبين الجدد.
وتخطط إدارة النصر إلى إجراء تعاقدات قوية في الموسم الجديد في محاولة بناء جيل أكثر تنافسية، وذلك عقب خسارته لقبي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين لصالح الهلال.
وانضم فان دايك إلى نادي ليفربول قادمًا من فريق ساوثهامبتون الإنجليزي في شتاء 2018.
وشارك الدولي الهولندي هذا العام في 48 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، إذ أحرز 4 أهداف وقام بصناعة هدفين طوال الموسم.