أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع المدافع القطري يوسف أيمن، قادمًا من صفوف فريق الدحيل القطري.

ونشر النادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا قال فيه إنه تعاقد مع يوسف أيمن لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الأهلي في بيانه: "أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعاقد النادي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة".

وأضاف: "النادي أنهى جميع الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن".

وسينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.