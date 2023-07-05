زيارة منزلية من توخيل لهاري كين لإقناعه باللعب لبايرن ميونخ

وسجل بايرن ميونخ 92 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي، وهو أقل عدد من الأهداف يسجله لاعبوه منذ موسم 2019/2018 عندما سجل لاعبو النادي البافاري 88 هدفا، ما جعله يطلب التعاقد مع مهاجم مميز، ليجد ضالته في هاري كين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأربعاء أن توخيل وحسن صالح حميديتش اجتمعا مع هاري كين في منتصف مايو الماضي في منزله في العاصمة البريطانية لندن، وكان اللاعب معجباً بفكرة الانتقال إلى بافاريا، أملاً بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد كين، البالغ من العمر 29 عاما، مع توتنهام في يونيو 2024، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بعد عام واحد فقط حال عدم رحيله هذا الصيف وعدم تجديد عقده.

وينوي بايرن ميونخ تجهيز عرض ثان لهاري كين بعد أن تقدم بعرض سابق قيمته نحو 70 مليون يورو قوبل بالرفض، وذلك قبل عام من نهاية عقد المهاجم الإنجليزي الدولي.