ملخص وهدف ونتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

خطف فريق ليفربول فوزًا دراميًا من نظيره بيرنلي، مساء اليوم الأحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين بملعب "تيرف مور" في مباراة ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز محمد صلاح نجم ليفربول هدف فوز فريقه بالدقيقة 95، من ركلة جزاء، تسبب بها حنبعل المجبري.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويقدم "إرم نيوز" ملخصًا لمباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليغ.

انطلاق صافرة المباراة

الدقيقة 5: أول ظهور لليفربول عن طريق جاكبو ولكن بتسديدة بعيدة.

الدقيقة 7: تسديدة من أنتوني، تمر أعلى عارضة أليسون حارس الليفر.

الدقيقة 15: مرور ربع ساعة وانحسار للعب في وسط الملعب.

الدقيقة 21: سقوط ميلوس كيركيز لاعب ليفربول داخل المنطقة، وحكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء، ويأمر باستئناف اللعب.

الدقيقة 30: تسديدة من سوبوسلاي، يخرجها الدفاع إلى ركنية.

الدقيقة 45: حكم المباراة يضيف 3 دقائق وقت بدلا من الضائع.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 49: رأسية من برادلي يخرجها دفاع بيرنلي إلى ركنية.

الدقيقة 59: تسديدة رائعة من سوبوسلاي يخرجها حارس أصحاب الأرض ببراعة إلى ركنية.

الدقيقة 64: تصويبة من محمد صلاح بقدمه اليمني ولكن خارج المرمى.

الدقيقة 70: يتبقى 20 دقيقة ومازال التعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة 84: طرد شيموانيا أوجوشوكو لاعب بيرنلي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يضيف 5 دقائق وقت بدلا من الضائع.

الدقيقة 90+3: ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد لمسة يد على اللاعب حنبعل المجبري.

الدقيقة 90+5: محمد صلاح يحرز هدف قاتل لليفربول من ركلة جزاء.

نهاية المباراة بفوز ليفربول 0/1.