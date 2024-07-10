ميسي بعد تأهل الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا: أستمتع بمعاركي الأخيرة

تحدث ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، عن تأهل فريقه لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 على حساب كندا، مشيراً إلى أن ما يفعله منتخب "التانغو" جنون.

وتلاقى المنتخبان، فجر الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا، البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل إلى المباراة النهائية عقب الفوز بهدفين دون رد، حيث سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة: "من الجنون ما فعلته هذه المجموعة وما يفعله المنتخب الأرجنتيني".

وأضاف: "بعد ذلك، سيتم إعطاء أهمية أكبر لجميع النهائيات التي كان عليّ أنا وجميع أعضاء المجموعة القديمة أن نلعب فيها".

وتابع: "إنها بطولة صعبة، قاسية للغاية، ودرجات حرارة مرتفعة، وصولنا إلى النهائي مرة أخرى هو أمر يجب تسليط الضوء عليه".

وأردف: "دعونا نستمتع بكل ما نعيشه، وما يحدث لنا كفريق وطني، كاتحاد، كمجموعة، أكرر، ليس من السهل بالنسبة لنا أن نكون في نهائي آخر، بالنسبة لنا للمنافسة مرة أخرى".

وأشار: "لأننا أبطال، ما نحققه صعبا للغاية وعلينا الاستفادة منه، ليس من السهل القيام بذلك، نحن نفعل ذلك مرة أخرى، إنها المعارك الأخيرة، وأنا أستمتع بها على أكمل وجه".

واستطرد: "إنها آخر بطولة لكوبا أمريكا بالنسبة لي، أستمتع بها كثيرًا، أنا أعيش يومًا بعد يوم، لا أفكر أبعد من ذلك، لقد بلغت للتو 37 عامًا والأمر يزداد صعوبة".

وعن زميله أنخيل دي ماريا، الذي يستعد لخوض آخر مبارياته بقميص التانغو، أوضح ميسي: "لقد قلت للاعبين أن نمنحه ذلك، أن نكون في نهائي آخر، حتى يتمكن من قول وداعًا بأفضل طريقة ممكنة".

واختتم: "أولئك من الجيل القديم يعرفون أن هذه هي بطولاتنا الأخيرة، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه يستطيع لعب مباراة نهائية أخرى، للمجموعة بأكملها وللأرجنتين".

وستلتقي الأرجنتين في النهائي يوم الأحد في فلوريدا مع أوروغواي أو كولومبيا، حيث يلعبان، فجر الخميس.