حصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الضوء الأخضر من النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، لحسم المفاوضات مع ناديه.

وتلقى أوسيمين العديد من العروض للرحيل عن نابولي، أبرزها من الثلاثي الإنجليزي آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى عروض من الدوري السعودي.

ووجه نادي باريس سان جيرمان، صدمة للأهلي السعودي، والذي كان يرغب بقوة في ضم أوسيمين، إذ أشارت التقارير إلى أن النادي السعودي ليس لديه أزمة في دفع الشرط الجزائي للاعب.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، خبرًا يفيد بأن أوسيمين وافق بالفعل على عرض باريس سان جيرمان.

وأكد رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن أوسيمين طلب من إدارة باريس، التحرك والحديث مع نظيرتها في نابولي لحسم الأمر، سواء بشراء باقي مدة عقده، أو دفع الشرط الجزائي.

واختتم: "أصبحت المفاوضات بين باريس سان جيرمان ونابولي هي الجزء الأساسي من القصة، وهي ليست سهلة".

يذكر أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد قالت في وقت سابق، إن باريس لا يزال يرفض دفع الشرط الجزائي في عقد أوسيمين البالغ 130 مليون يورو، ويأمل أن يحصل على تخفيض من نابولي.

وكان النجم النيجيري قد شارك في 32 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي، بالمسابقات كلها، خلال موسم 2023-24، حيث سجل 17 هدفًا، وصنع 4.

وانتقل أوسيمين إلى صفوف نابولي قادمًا من ليل الفرنسي، في صيف عام 2020.