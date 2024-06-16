بعد ارتباط اسمه في الأهلي المصري.. لاعب الجيش الملكي على أعتاب رينجرز
اقترب حمزة إغمان، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، من الرحيل إلى غلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الموسم المقبل.
وكشفت تقارير صحفية مغربية عن وصول عرض رسمي جديد من رينجرز لإدارة الجيش الملكي للحصول على خدمات إغمان في الموسم المقبل.
ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة لكن العقود لم تُوقّع بشكل رسمي بعد من جانب الناديين.
ويبلغ حمزة إغمان 21 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الهجومي ورأس الحربة كذلك يرتبط بعقد مع الجيش الملكي حتى صيف 2026.
ويلعب إغمان في صفوف منتخب المغرب الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 ضمن المجموعة التي تضم الأرجنتين والعراق وأوكرانيا.
وشارك اللاعب الموهوب في الموسم الماضي خلال 23 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 6 لزملائه.
وارتبط اسم حمزة إغمان بالرحيل للأهلي المصري في الموسم المقبل لتدعيم الخط الأمامي.
وقال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة (أون تايم سبورتس) إن الأهلي يسعى للتعاقد مع إغمان واللاعب محسن بوريكة مهاجم المغرب الفاسي.