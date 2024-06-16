بعد ارتباط اسمه في الأهلي المصري.. لاعب الجيش الملكي على أعتاب رينجرز

اقترب حمزة إغمان، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، من الرحيل إلى غلاسكو رينجرز الإسكتلندي في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن وصول عرض رسمي جديد من رينجرز لإدارة الجيش الملكي للحصول على خدمات إغمان في الموسم المقبل.

ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة لكن العقود لم تُوقّع بشكل رسمي بعد من جانب الناديين.