وجهت والدة المصري أحمد الجندي رسالة قوية بعد تتويج نجلها بالميدالية الذهبية لمنافسات الخماسي الحديث، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وحقق أحمد الجندي أول ميدالية ذهبية لمصر في منافسات "باريس 2024" بجانب الميدالية الثالثة بعد الفضية التي حققتها سارة سمير في رفع الأثقال لوزن 81 كغم للسيدات، والبرونزية التي حصدها محمد السيد في سلاح المبارزة.

وقالت إيمان حسن والدة البطل المصري عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "الله أكبر والعزة لله ...الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلاله ولعظيم سلطانه".

وأضافت: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم...ذهبية تاريخية لابني حبيبي أحمد الجندي أسطورة الخماسي الحديث العالمي وأفضل رياضي في تاريخ مصر الحديث".

وحقق أحمد الجندي الميدالية الثانية في مشواره الرياضي بعد تحقيق فضية أولمبياد "طوكيو 2020" في منافسات الخماسي الحديث.

وتواجدت والدة أحمد الجندي في احتفالات التتويج مع اللاعب المصري بعد فوزه بالميدالية الذهبية.

وحقق الجندي رقماً أولمبياً وعالمياً بعدما حقق 1550 نقطة في صدارة ترتيب منافسات الخماسي الحديث.