كأس الرابطة الإنجليزية: مانشستر سيتي يُقصي تشيلسي ويتأهل لدور الـ16

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32.

وتقدم سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جولين ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.