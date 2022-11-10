كأس الرابطة الإنجليزية: مانشستر سيتي يُقصي تشيلسي ويتأهل لدور الـ16
وليفربول يصعد على حساب ديربي كاونتي
تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32.
وتقدم سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جولين ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.
كما تأهل ليفربول إلى ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه على ضيفه ديربي كاونتي بركلات الترجيح.
وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد رود بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز نيوكاسل على كريستال بالاس 3 / 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
فيما تأهل ساوثهامبتون لدور الستة عشر بعد فوزه 6 / 5 على شيفيلد وينزداي بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1 /1.