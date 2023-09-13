تشخيص إصابة فيدال بعد نقله للمستشفى إثر إصابته في مباراة تشيلي وكولومبيا (فيديو)

نُقل أرتورو فيدال، نجم منتخب تشيلي، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة كولومبيا، مساء الثلاثاء.

وتعادل منتخبا تشيلي وكولومبيا سلبيًّا، ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 4 نقاط، ويحصد منتخب تشيلي نقطته الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتم وضع لاعب خط الوسط على نقالة، حيث ظهر فيديو له وهو يُنقل إلى سيارة الإسعاف في طريقه للمستشفى.