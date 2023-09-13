تشخيص إصابة فيدال بعد نقله للمستشفى إثر إصابته في مباراة تشيلي وكولومبيا (فيديو)
نُقل أرتورو فيدال، نجم منتخب تشيلي، إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة كولومبيا، مساء الثلاثاء.
وتعادل منتخبا تشيلي وكولومبيا سلبيًّا، ليرفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى 4 نقاط، ويحصد منتخب تشيلي نقطته الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وتم وضع لاعب خط الوسط على نقالة، حيث ظهر فيديو له وهو يُنقل إلى سيارة الإسعاف في طريقه للمستشفى.
وأعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، أن فيدال تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة اليمنى وغادر المباراة في الدقيقة الـ73 في سيارة الإسعاف.
وأوضح أن اللاعب تعرَّض لإصابة بقطع كامل في غضروف الركبة، ويحتاج إلى أن يخضع لعملية جراحية غدًا.
وخاض فيدال 141 مباراة دولية مع تشيلي، لكنه قد لا يتمكن من مساعدتهم في تصفيات كأس العالم مع المباريات المقبلة أمام بيرو وفنزويلا وباراغواي والإكوادور.
وعانى فيدال من بضع إصابات في السنوات الأخيرة، مع مشكلة كبيرة في الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع في عام 2018 أثناء لعبه مع بايرن ميونخ.