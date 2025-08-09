ترتيب الدوري الأردني: الوحدات يحصد فوزه الأول والحسين إربد يعزز الصدارة (فيديو)

حصد الوحدات فوزه الأول في الدوري الأردني هذا الموسم بتغلبه على مضيفه سما السرحان بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

سجل الهدف اللاعب صالح راتب في الدقيقة 23 في أول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد البوسني داركو نيستروفيتش.

وخسر الوحدات على يد ضيفه الرمثا بهدف دون رد في الجولة الماضية، وأقال مدربه التونسي قيس اليعقوبي من منصبه بعد تلك المباراة.

أخبار ذات علاقة الوحدات الأردني يطيح بـ"قيس اليعقوبي" ويعلن بديله

وفي المقابل، عزز الحسين إربد حامل اللقب الصدارة بقيادة مدربه البرتغالي كيم ماتشادو بفوز مثير على حساب مضيفه الجزيرة بنتيجة 2-1.

أخبار ذات علاقة لاماسيا الأردن.. كيف فجر شبان الحسين أولى مفاجآت السوبر أمام الوحدات؟

أحرز للحسين إربد اللاعب الألباني لويس كاكوري من ضربة جزاء في الدقيقة 3 ويوسف أبو جلبوش "صيصا" في الدقيقة 45+2 بينما سجل للجزيرة اللاعب ياسين البخيت من ضربة جزاء في الدقيقة 19.

أخبار ذات علاقة الحسين إربد يهزم الوحدات ويتوّج بكأس السوبر الأردني

وتقام منافسات الدوري الأردني هذا الموسم على 3 مراحل بنظام استثنائي بمشاركة 10 أندية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني بعد ختام الجولة الثانية:

1. الحسين إربد (6 نقاط).

2. البقعة (6 نقاط)

3. الرمثا (6 نقاط).

4. الفيصلي (6 نقاط).

5. الوحدات (3 نقاط).

6. السلط (نقطة واحدة).

7. شباب الأردن (نقطة واحدة).

8.الجزيرة (دون نقاط).

9. سما السرحان (دون نقاط).

10. الأهلي (دون نقاط).