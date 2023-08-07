بسبب قانون الوقت بدل الضائع.. فاران يوجه انتقادات لرابطة الدوري الإنجليزي

وجه رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، انتقادات قوية لرابطة الدوري الإنجليزي إثر التعديلات الجديدة التي أجريت على بعض القوانين، والتي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد للمسابقة.

وجاء على رأس هذه التعديلات، قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.