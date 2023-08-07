بسبب قانون الوقت بدل الضائع.. فاران يوجه انتقادات لرابطة الدوري الإنجليزي
وجه رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، انتقادات قوية لرابطة الدوري الإنجليزي إثر التعديلات الجديدة التي أجريت على بعض القوانين، والتي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد للمسابقة.
وجاء على رأس هذه التعديلات، قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.
قانون الوقت المحتسب بدل الضائع، ظهر لأول مرة في بطولة كأس العالم 2022، حيث شهدت العديد من المباريات وقتًا إضافيًا وصل لأكثر من 10 دقائق.
وقال فاران عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "كان لدينا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".
وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".
وتابع: "على الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون. فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".
وأردف: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا. نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلًا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".
واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".
وكانت الرابطة قد قالت في بيان سابق لها، إنه "سيتم تطبيق ذلك القانون، بعدما أظهرت السجلات في الموسم الماضي، أن متوسط المدة التي كانت تلعب فيها الكرة خلال مباريات الدوري الإنجليزي 55 دقيقة فقط".
انتقادات غوارديولا
من جانبه، انتقد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الأمر نفسه، بعد الوقت المحتسب في مباراة فريقه ضد آرسنال بمواجهة كأس الدرع الخيرية التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
وتأخر آرسنال (1-0)، حتى عدل لياندرو تروسارد النتيجة في الدقيقة 101، ليستفيد أرتيتا من أول تعديل في القوانين، والخاص باحتساب كل ثانية من الوقت المهدر في المباراة.
وقال غوارديولا، عقب المباراة: "علينا اعتياد ذلك.. لدي شعور بأنه لم يحدث الكثير في المباراة، كي يتم تمديد اللعب لـ8 دقائق إضافية، ولا أقول ذلك لأننا كنا متقدمين في النتيجة".
وتابع: "الآن المباريات ستصل إلى 100 دقيقة، لم يحدث أي شيء أمس وتم إضافة 8 دقائق، تم تمديد الوقت من أجل الأهداف.. إذا كانت النتيجة (4-3) وتم وضع 45 ثانية من أجل 7 أهداف، فسنصل للساعة التاسعة صباحًا ونحن لا نزال نخوض المباراة".