الاتحاد ضد الأخدود ومانشستر أمام بورتو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس، مباريات مهمة في مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، فضلا عن الدوري السعودي والتونسي.

ومن الممكن أن يظهر سعود عبد الحميد مع روما من جديد، عندما يحل الفريق الإيطالي ضيفًا على ايلفسبورغ السويدي.

وفي نفسي الجولة يلعب كل من لاتسيو ضد نيس، وفرينكفاروزي أمام توتنهام، وبورتو في مواجهة مانشستر وأخيرًا بشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي يلعب تشيلسي ضد غينت.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضد الأخدود، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وفي تونس، يخرج الترجي بطل الموسم الماضي في رحلة صعبة لملاقاة نجم المتلوي، بعد تعادله المثير ضد الملعب التونسي.

فيما يتطلع فريق ترجي جرجيس مفاجأة، الدوري التونسي لكرة القدم بعد مرور ثلاث جولات، إلى الاستمرار في تحقيق النتائج الباهرة عندما يلاقي الإفريقي، متصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف، على ملعب رادس.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

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الدوري الأوروبي

لاتسيو - نيس - 07:45 مساء - beIN Sports HD 2.

فرينكفاروزي - توتنهام - 07:45 مساء - beIN Sports HD 1.

بورتو - مانشستر يونايتد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1.

بشكتاش - آينتراخت فرانكفورت - 10:00 مساء - beIN Sports HD 8.

ايلفسبورغ - روما - 10:00 مساء - beIN Sports HD 4.

دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي - غينت - 10:00 مساء - beIN Sports HD 9.

الدوري السعودي

الأخدود - الاتحاد - 09:00 بتوقيت السعودية - SSC1 HD.

الدوري التونسي

الترجي - نجم المتلوي 5:00 مساء - قناة الوطنية التونسية 1

ترجي جرجيس – الإفريقي 6:30 مساء - قناة الوطنية التونسية 1