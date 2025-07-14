لاعب لا يُمس في تشكيلة تشابي ألونسو

يرى تشابي ألونسو، مدرب نادي ريال مدريد، أن "أحد نجومه" متعدد المواهب، البالغ من العمر 25 عامًا، لاعبٌ لا يمس في نظامه وفي التشكيل الأساسي.

عندما يتعلق الأمر بفلسفة تشابي ألونسو الجديدة في ريال مدريد، فإن هناك اسمًا واحدًا يبرز كحجر الزاوية في نظامه التكتيكي، وهو أورليان تشواميني. النجم الفرنسي، لم يصبح فقط لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة "المرينغي"، بل تحوّل إلى عنصر "لا يُمس" في المخطط التكتيكي للمدرب الإسباني، وفقًا لمصادر داخل النادي.

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من الهامش إلى القلب.. تحوّل جذري

مع وصول ألونسو، شهد ريال مدريد تحولًا تكتيكيًّا كبيرًا، فقد انتقل الفريق من تشكيلة 4-4-2 الكلاسيكية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي إلى نظام أكثر جرأة، يعتمد على دفع الظهيرين للأمام ليكونا جناحين افتراضيين، بينما ينسحب المحور الخلفي ليشكل خطًا دفاعيًّا من ثلاثة لاعبين.

وفي قلب هذا التغيير، برز تشواميني كلاعب محوري، إذ وجد نفسه في دور مزدوج، قلب دفاع ثالث عندما يكون الفريق في حالة هجوم، وقلب الوسط الدفاعي عندما يتراجع الخط.

وقالت صحيفة "آس" إن هذه المرونة جعلته الرجل الأكثر أهمية في آلية ألونسو الدفاعية.

من التصفير إلى التصفيق.. قصة صعود مذهلة

قبل أشهر قليلة، كان الوضع مختلفًا تمامًا، تعرّض تشواميني لانتقادات حادة من جماهير السانتياغو برنابيو، بل وصل الأمر إلى تصفير استهجاني خلال إحدى المباريات، بعد تراجع أدائه بشكل ملحوظ في الموسم الماضي.

لكن اليوم، أصبح الفرنسي الدرع الواقي لريال مدريد، إذ يُعد حارسًا أساسيًّا ضد الهجمات المرتدة بفضل سرعته وقدرته على القراءة الممتازة للعبة.

وخلال كأس العالم للأندية الأخيرة، كان تشواميني الرجل الحديدي في وسط الملعب، فقد شارك في جميع المباريات الست، بمعدل 89 دقيقة لكل لقاء، وهو ما يؤكد ثقة ألونسو المطلقة فيه.

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لماذا تشواميني "لاعب لا يُمس"؟

المدرب الإسباني يرى في الفرنسي اللاعب الوحيد في الفريق الذي يجسد مواصفات المحور الدفاعي الثالث بامتياز، مما يجعله خيارًا لا غنى عنه.

مصادر داخل النادي تؤكد أن ألونسو يعده "المفتاح السري" لاستقرار الفريق، خاصة مع اعتماد الخطة الجديدة على التمركز الذكي والتغطية الدفاعية السريعة.

ومن المتوقع أن يزداد نفوذ تشواميني مع مرور الوقت، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه، والذي يعيد للأذهان أفضل أيام سيرخيو بوسكيتس في برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا.

ومع اقتراب الموسم المقبل، يُنظر إلى تشواميني كواحد من أكثر اللاعبين الذين سيشهدون تطورًا كبيرًا تحت قيادة ألونسو.

وإذا استمر على هذا المنوال، فقد يصبح أحد أهم لاعبي الوسط الدفاعي في العالم، ليس فقط في ريال مدريد، ولكن في المشهد الكروي الأوروبي بأكمله.