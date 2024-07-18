كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يحاول أن يدعم نفسه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري ببضع صفقات من أجل العودة للمنافسة في الموسم الجديد.

يأتي هذا بعد موسم محبط للغاية للنادي الكتالوني، فشل من خلاله في الفوز بأي بطولة، وودع دوري أبطال أوروبا بسيناريو مؤلم ضد باريس سان جيرمان، وخسر الدوري والسوبر لريال مدريد والكأس لريال مايوركا.

لذلك، ورغم الأزمة المالية للنادي الكتالوني ومشاكله في اللعب النظيف فالفريق يسعى لدخول سوق الانتقالات بكل ما يملك من قوة.

قوة ريال مدريد

حقق ريال مدريد بالفعل دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 بحلول نهاية الموسم الماضي، ونال الدوري الإسباني، وكان واضحًا للجميع كم كان النادي الملكي قويًّا.

ستزداد تلك القوة بالصفقات الجديدة التي يبرمها ريال مدريد في الوقت الحالي وأبرزها كيليان مبابي الذي تم تقديمه، يوم الثلاثاء، لجماهير الملكي في ملعب "سانتياغو برنابيو" بحضور جماهيري قياسي وصل إلى 80 ألف متفرج، كما كانت الحال عندما تم تقديم كريستيانو رونالدو.

ريال مدريد ارتبط أيضًا بأسماء مثل ليني يورو وإيمريك لابورت، لاعب النصر السعودي، بعد تألقه مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية، هذا بجوار ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الألماني.

كل تلك الأسماء لن تزيد ريال مدريد إلا قوة، وستجعل منافسة برشلونة معه صعبة للغاية ما لم ينجح الفريق الكتالوني في حسم بعض الصفقات الهامة في الصيف الجاري.

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داني أولمو حلم هانزي فليك

بحسب ما ذكرت تقارير عديدة فداني أولمو، نجم فريق لايبزيغ، دخل حسابات نادي برشلونة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالتحديد بعد ما قدمه من مستويات في كأس الأمم الأوروبية.

أولمو لعب ست مباريات في البطولة لم يكن أساسيًّا في معظمها، ورغم ذلك سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت قبل ساعات أن اللاعب الذي يستهدف بايرن ميونخ وعدة أندية ضمه في الصيف الجاري أصبح أولوية وبمثابة حلم المدير الفني الجديد لبرشلونة.

يملك أولمو فنيات كبيرة للغاية، ويستطيع اللعب في أكثر من مكان في الملعب، بما فيها الجناحان الأيمن والأيسر بالإضافة إلى مركز صانع الألعاب، ويستطيع برشلونة ضمه مقابل 60 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيغ.

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نيكو ويليامز وثنائيته مع لامين يامال

تعد الأولوية الأساسية لبرشلونة في سوق الانتقالات في الوقت الحالي اللاعب نيكو ويليامز محرز الهدف الأول لإسبانيا في نهائي كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.

وكان لاعب أتلتيك بيلباو من أهم عناصر المنتخب الإسباني في تلك البطولة، وقدم ثنائية مذهلة مع لامين يامال أرهقت خطوط دفاع الخصوم الذين كانوا ضمن الأفضل في العالم بعدما لعبوا ضد ألمانيا وفرنسا وإنجلترا في آخر ثلاث مباريات في البطولة، وقبلها كرواتيا وإيطاليا في دور المجموعات.

في نهاية المطاف لو نجح برشلونة في ضم ويليامز سيكون اتخذ خطوة كبيرة في سبيل تطوير خط هجومه الذي يوجد به الكثير من الحلول بالفعل في الوقت الحالي، ويحتاج لشرارة مثل تلك التي تخص نجم أتلتيك بيلباو.

الخلاصة

ضم داني أولمو ونيكو ويليامز لصفوف برشلونة سيعني عودة الفريق الكتالوني للمنافسة مجددًا، نظرًا للجودة الكبيرة لكليهما.

في الواقع وصول الثنائي سيكون بمثابة ضربة قوية في سوق الانتقالات لأسماء أوضاعها المالية أفضل من برشلونة، لكن الأهم من ذلك أنهما سيكونان بوصلة النادي الكتالوني للعودة لمنافسة ريال مدريد.