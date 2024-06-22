كانتي يقدم خدمة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي

كأن الزمن قد عاد به خمس سنوات للخلف، عندما كان واحدا من نجوم فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، حيث يظهر نغولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي، بمستويات مميزة للغاية في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

النجم الفرنسي قدم خدمة كبيرة للاتحاد بكل ما يقدمه من مستويات في الوقت الحالي، رفقة الفريق الجداوي.

ما تلك الخدمة؟ وكيف يستفيد الاتحاد مما يقدمه كانتي في كأس الأمم الأوروبية؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي: