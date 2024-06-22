كانتي يقدم خدمة كبيرة لنادي الاتحاد السعودي
كأن الزمن قد عاد به خمس سنوات للخلف، عندما كان واحدا من نجوم فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، حيث يظهر نغولو كانتي، نجم الاتحاد السعودي، بمستويات مميزة للغاية في كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.
النجم الفرنسي قدم خدمة كبيرة للاتحاد بكل ما يقدمه من مستويات في الوقت الحالي، رفقة الفريق الجداوي.
ما تلك الخدمة؟ وكيف يستفيد الاتحاد مما يقدمه كانتي في كأس الأمم الأوروبية؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير التالي:
تألق نادر
في كأس الأمم الأوروبية يشارك أكثر من لاعب من أندية سعودية مختلفة، من بينهم بالطبع كانتي، لكن النجم الفرنسي هو الوحيد من بينهم حتى الآن الذي حقق لقب رجل المباراة مرتين متتاليتين.
كانتي ليس الوحيد الذي فاز بلقب رجل المباراة؛ إذ سبقه الروماني نيكولاي ستانسيو، لاعب فريق ضمك، صاحب الـ31.
لكن تميز كانتي جاء في حصد لقب المباراة مرتين، وأنه فعلها أمام منتخب كبير مثل هولندا به الكثير من النجوم، كما فعلها في المباراة التي سبقتها وتفوق على زملائه كافة ومن بينهم كيليان مبابي، وعثمان ديمبلي، والكثير من النجوم.
صيت ذائع
في كل مرة يتألق فيها كانتي في صفوف المنتخب الفرنسي وببطولة كأس الأمم الأوروبية يرتبط فيها اسمه بالاتحاد.
ذلك المعلق يقول كانتي، لاعب الاتحاد، وهذا يقول نجم العميد وغيرهما لا يتحدث باسم كانتي إلا وهو ينطق اسم الاتحاد معه.
كل ذلك يساهم في تداول اسم الاتحاد أكثر في الأوساط العالمية، وفي ذلك الكثير من الفوائد للفريق الجداوي.
بعيدًا عن الصيت وتكرار اسم الاتحاد، فتداول اسم الفريق وربطه بتألق أحد نجوم فريق مرشح للقب يعطي أي لاعب شجاعة كبيرة تجاه خطوة الانتقال للدوري السعودي وللاتحاد تحديدًا، بعدما حافظ كانتي على مستواه بل وحسنه في بعض الأوقات.
تأكيد لقرار الاتحاد
قبل ساعات خرجت تقارير من صحيفة "المدينة" لتؤكد أن كانتي قد نجا من ثورة الانتقالات في صفوف الاتحاد.
النادي قرر التخلص من المحترفين الموجودين كافة في الوقت الحالي بحسب الصحيفة، إلا الثلاثي كانتي وبنزيما وفابينيو.
تألق كانتي مع المنتخب الفرنسي يريح صناع القرار في الفريق السعودي، ويؤكد لهم أن استمرار كانتي كان قرارًا موفقًا.
عكس مثلًا لو كان أظهر مستويات محبطة في البطولة، أو لم يعتمد عليه ديدييه ديشان، وقتها كان من الممكن أن تدخل الشكوك قلوب جماهير الاتحاد بشأن قدرات لاعب تشيلسي السابق ومستقبله معهم.
أساس قوي للبناء
ما قدمه كانتي من مستويات من الممكن الاعتماد عليه كأساس قوي لبناء خط وسط وفريق اتحادي أكثر قوة في الموسم المقبل.
الاتحاد لم يكن في أفضل حالاته في الموسم الماضي، بعد أشهر قليلة من تحقيق الدوري، وبدلًا من البناء على إنجازات الموسم قبل الماضي، تم هدم كل شيء بسبب المشاكل المستمرة والمشتتات الكثيرة.
لكن في نهاية المطاف فإن تألق كانتي يفتح الطريق لإعادة البناء من جديد، حول النجم الفرنسي الذي قد يكون نواة مشروع الاتحاد المقبل، ومحاولات منافسة الهلال والنصر على البطولات في الموسم الجديد.