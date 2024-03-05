عثرة محلية وخسارة آسيوية.. ما سر تراجع النصر السعودي؟

تجرع النصر السعودي طعم الخسارة بهدف دون مقابل أمام العين الإماراتي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وقبل مواجهة العودة المقررة ليوم 11 مارس الجاري، على ملعب الأول بارك معقل النصر، أصبح تراجع أداء زملاء كريستيانو رونالدو ونتائجهم، بمثابة الهاجس الذي يشغل بال المشجعين خصوصا بعد أن باتت مراهنة الفريق على المسابقات المحلية والقارية موضع الخطر.

وتكبد النصر وسط الأسبوع الماضي تعادلا في طعم الخسارة أمام الحزم (4ـ 4) ضمن الجولة الثانية والعشرين ليتعمق الفارق الذي يفصله عن اللحاق بالمتصدر الهلال إلى 9 نقاط كاملة ما يعني أن أمل التتويج بلقب الدوري السعودي بدأ في التلاشي مبكرا.

وزادت الخسارة، يوم الإثنين أمام العين في المسابقة الآسيوية في تعميق حيرة المشجعين، فيما تباينت المواقف التي شخصت أزمة النتائج وتحدثت عن دوافع داخلية تحيد بالفريق عن سكة أهدافه.

وتعود أسباب تراجع نتائج نادي النصر في الفترة الأخيرة بالأساس إلى عجز المدرب البرتغالي لويس كاسترو عن إيجاد التركيبة المثلى للفريق، وخصوصا العثور على حلول لمعضلة الخط الدفاعي الذي شكل نقطة الضعف الأولى لأداء النصر هذا الموسم.

وقبلت شباك النصر 30 هدفا في الدوري في 22 مباراة حتى الآن، فيما نجح خط الدفاع في الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات فقط، وهو مؤشر واضح بأن المدرب لويس كاسترو فشل في العثور على التوليفة المثالية التي تقف أمام مرمى النصر.

وشملت أزمة الدفاع، عدم استقرار رأي الجهاز الفني على مركز حراسة المرمى، إذ تداول على مرمى النصر كل من المخضرمين وليد عبد الله ودافيد أوسبينا، فيما اعتمد لويس كاسترو أيضا على نواف العقيدي وراغد النجار مما يكشف عدم استقرار الخط الخلفي بأكمله.

ووبجانب أزمة خط الدفاع، اندلعت أزمة جديدة، محورها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي تغيب عن مباراة فريقه أمام الحزم، بداعي العقوبة إثر حركة لا أخلاقية قام بها في مباراة فريقه أمام الشباب، قبل أن يعود أمام العين في دوري أبطال آسيا ولكنه مر بجانب الحدث ولم يجنب النصر الخسارة.

ومن الواضح، أن موجة غضب جماهير النصر على المدرب كاسترو واللاعبين في المباريات الأخيرة لك تكن من فراغ، بل كانت نتيجة ابتعاد الفريق عن ثوابته وانحرافه عن مسار المراهنة على اللقب المحلي الذي أصبح في متناول غريمه الهلال فيما سيكون 11 مارس الجاري، آخر موعد أمام زملاء كريستيانو رونالدو من أجل التدارك والاستمرار في السباق الآسيوي في مهمة لن تكون سهلة بالمرة.