سجل 10 أهداف في شباك ليفربول.. من هو تشيدو أوبي مارتن مهاجم آرسنال الشاب؟ (فيديو)
لفت المهاجم تشيدو أوبي مارتن، البالغ من العمر 15 عامًا، الأنظار بعدما سجل 10 أهداف، في فوز فريقه آرسنال تحت 16 عامًا بنتيجة (14-3) خارج ملعبه في شباك نظيره ليفربول، مساء السبت.
وقال موقع "givemesport"، في تقريره، إن "جماهير آرسنال لديهم سبب للشعور بالحماسة بشأن اللاعب الموهوب في أكاديمية النادي تشيدو أوبي-مارتن البالغ من العمر 15 عامًا، إذ ظهر فيديو للمهاجم وهو يسجل 10 أهداف مذهلة في فوز الغانرز بنتيجة 14-3 على فريق ليفربول تحت 16 عامًا يوم السبت".
وأضاف التقرير: "وقَّع النجم الصاعد على صفقة منحة دراسية في نادي العاصمة وسيعمل بلا كلل خلف الكواليس ليصبح نجمًا كبيرًا في صفوف آرسنال".
وفي وصفها لإمكانيات اللاعب، أوضح التقرير: "أهدافه في المباراة ليست نسخًا مطابقة لبعضها البعض، بل تظهر تسديدات بالقدم اليمنى، والرأس، وضربة جزاء، وكلها أهداف تظهر قدرته على تسجيل الأهداف بأساليب متنوعة، وكذلك بعض الأهداف التي سبقتها حركات راقصة بقدميه واستعداده للتحرك بالكرة، كانت عزيمته وسرعته الكبيرة والعمل الدؤوب واضحة عليه، إذ كان يرهق المدافعين ولا يمنحهم لحظة للتفكير قبل أن يحاول استعادة الكرة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أوبي-مارتن يمتلك قدرة بدنية رائعة أيضًا، ويبدو أنه مُصمم على مواجهة التحديات والمصاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بسرعته وقوته البدنية - وهما الصفتان اللتان يتمتع بهما هذا الشاب البالغ من العمر 15 عامًا بوفرة".
وخاض تشيدو مباراتين في دوري الشباب، الموازي لدوري أبطال أوروبا، مشاركاً في الفئات العمرية لآرسنال تحت 18و 19و21 عاماً.
كذلك شارك في تدريبات الفريق الأول بقيادة ميكيل أرتيتا، علماً أنه سيحتفل بعيد ميلاده السادس عشر في الـ29 من نوفمبر.
ويلعب أوبي مارتن مع منتخب الدنمارك تحت 17 عاماً، كما سبق أن لعب مع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عاماً، ولم يحسم بعد مستقبله الدولي بشكل نهائي.