سجل 10 أهداف في شباك ليفربول.. من هو تشيدو أوبي مارتن مهاجم آرسنال الشاب؟ (فيديو)

لفت المهاجم تشيدو أوبي مارتن، البالغ من العمر 15 عامًا، الأنظار بعدما سجل 10 أهداف، في فوز فريقه آرسنال تحت 16 عامًا بنتيجة (14-3) خارج ملعبه في شباك نظيره ليفربول، مساء السبت.

وقال موقع "givemesport"، في تقريره، إن "جماهير آرسنال لديهم سبب للشعور بالحماسة بشأن اللاعب الموهوب في أكاديمية النادي تشيدو أوبي-مارتن البالغ من العمر 15 عامًا، إذ ظهر فيديو للمهاجم وهو يسجل 10 أهداف مذهلة في فوز الغانرز بنتيجة 14-3 على فريق ليفربول تحت 16 عامًا يوم السبت".

وأضاف التقرير: "وقَّع النجم الصاعد على صفقة منحة دراسية في نادي العاصمة وسيعمل بلا كلل خلف الكواليس ليصبح نجمًا كبيرًا في صفوف آرسنال".