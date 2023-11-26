هافيرتز بعد هدف صدارة آرسنال: عملت بجد من أجل هذه اللحظة

قال لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز بعد أن قاد فريقه آرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 1-صفر على برنتفورد، مساء السبت، إنه اضطر للتخلي عن بعض اهتماماته وميوله الشخصية وحرص على الاندماج في صفوف النادي اللندني بعد بداية صعبة معه والآن بدأ يحصد ثمار عمله الجاد.

وشعر هافيرتز، البالغ 24 عاما، بالضغط منذ انتقاله مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار) من تشيلسي لكنه أحرز هدف الفوز لفريقه بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 89 بعد نزوله بديلا لأحد زملائه في ملعب برنتفورد.