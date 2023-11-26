هافيرتز بعد هدف صدارة آرسنال: عملت بجد من أجل هذه اللحظة
قال لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز بعد أن قاد فريقه آرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 1-صفر على برنتفورد، مساء السبت، إنه اضطر للتخلي عن بعض اهتماماته وميوله الشخصية وحرص على الاندماج في صفوف النادي اللندني بعد بداية صعبة معه والآن بدأ يحصد ثمار عمله الجاد.
وشعر هافيرتز، البالغ 24 عاما، بالضغط منذ انتقاله مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (81 مليون دولار) من تشيلسي لكنه أحرز هدف الفوز لفريقه بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 89 بعد نزوله بديلا لأحد زملائه في ملعب برنتفورد.
وبعد الفوز صعد آرسنال وصيف بطل الموسم الماضي إلى صدارة الترتيب برصيد 30 نقطة من 13 مباراة متفوقا بنقطة وحيدة على مانشستر سيتي حامل اللقب وبنقطتين عن ليفربول الثالث.
وبعد الفوز قال هافيرتز لشبكة "تي.إن.تي سبورت": "شعور رائع، عملت بجد من أجل هذه اللحظة واليوم أجني الثمار وأنا سعيد لأنني ساعدت الفريق من خلال ذلك.
"كانت تمريرة متقنة من بوكايو ساكا.
"نحن نتدرب كثيرا على ذلك. وأعرف أن بوكايو ومارتن أوديغارد يحبان لعب مثل هذه الكرات. لذا كان الهدف جميلا".
وأضاف: "دائما كرة القدم ترتبط بالعمل الجاد، لا يوجد شيء سهل. عليك العمل والثقة. كانت الأوضاع صعبة بالنسبة لي خلال الأشهر القليلة الماضية لكني أحاول وضع توجهاتي واهتماماتي الشخصية جانبا لأن الفريق هو الأهم".
وكان هافيرتز أحرز هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في شباك مانشستر سيتي في أول موسم له مع تشيلسي.
وقال هافيرتز، إنه يشكر جمهور آرسنال لوقوفه إلى جانبه لأن الجماهير عادة تتوقع نتائج سريعة من اللاعبين الجدد الذين يكلفون النادي مبالغ كبيرة.
وسيلتقي آرسنال في ملعبه مع لانس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، قبل مواجهة وولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي، السبت المقبل.