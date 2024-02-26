رد مفاجئ من فالفيردي عن سؤال حول مبابي

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وقد أبلغ ناديه أنه سيغادر، بنهاية العقد.

وتشير التقارير إلى أن مبابي بات قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة مجانية، بعد سنوات من فشل ريال مدريد في الحصول على توقيعه.

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" أن هناك "شغفا" بين لاعبي ريال مدريد بشأن إمكانية انضمام مبابي للفريق الصيف المقبل، وأنهم يتطلعون لوجود اللاعب بينهم.

وأوضح أن فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام ورودريغو وتوني كروس وأوريلين تشواميني وفيرلاند ميندي وتيبو كورتوا أشاروا إلى مبابي ما يؤكد أن كل شيء جاهز للترحيب بمبابي في سانتياغو برنابيو.

وأمس الأحد، ألمح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى رحيل مبابي بنهاية الموسم الحالي.

وفاجأ إنريكي نجمه مبابي باستبداله في الدقيقة 65 في مواجهة رين في الدوري الفرنسي وأشرك مكانه جونسالو راموس، رغم تأخر باريس سان جيرمان 0/1.

وكان إنريكي قد وضع مبابي على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام نانت، قبل أن يشركه في الشوط الثاني.

وقال إنريكي عن استبدال مبابي أمام رين: "من الممكن أن يحدث قريبا أو لاحقا، في لحظة ما يجب أن نتعلم كيف نلعب دون مبابي، هذا أمر يجب أن يقوم به كل المدربين".