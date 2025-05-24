صدمة نصراوية.. وليد الفراج يكشف مفاجأة جديدة حول انتقال رونالدو إلى الهلال

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مفاجأة جديدة بشأن التقارير التي تشير إلى قرب انتقال الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى الغريم التقليدي، الهلال؛ من أجل المشاركة ضمن صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وتتزايد التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل "الدون"، لا سيما مع اقتراب نهاية عقده مع النصر السعودي في يونيو المقبل، وسط حديث عن احتمالية انتقاله إلى أحد الفرق المتأهلة رسميًا للمشاركة في مونديال الأندية.

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وازدادت بقوة هذه التقارير بعد التصريحات الأخيرة لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي كشف عن احتمالية مشاركة رونالدو في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال إنفانتينو، خلال ظهوره في بث مباشر عبر منصة “iShowSpeed”، إن رونالدو لا تزال أمامه فرصة للظهور في البطولة العالمية التي ستنطلق يوم 14 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة موسعة تضم 32 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقال وليد الفراج في تصريحات تلفزيونية: "باق أقل من 25 يوما على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا، والهلال سيفتتح مبارياته يوم 14 يونيو بمواجهة ثقيلة ضد ريال مدريد، والزعيم يقدر يعبر من هذه المجموعة".

وأضاف: "هناك تخوف كبير عند الهلاليين إن الفريق لن يتمكن من مقاومة التحدي الكبير ضد ريال مدريد، القضية ليست في الخسارة أو التعادل ولكن في الشكل الفني الحالي للهلال، الذي قد يخسر برقم تاريخي في الشوط الأول، ممكن شباك الهلال تتلقى 5 أو 7 أهداف من الميرنغي، وهذا قد يؤدي لنتيجة كارثية للنادي والكرة الآسيوية، وهذا جعل هناك قلقا كبيرا لدى المسؤولين عن الكرة السعودية، والبطولة المقبلة مختلفة تماما عن بطولات مونديال الأندية السابقة، وهي أول بطولة موسعة بمشاركة 32 فريقا، وشباك الهلال في الدوري تلقت 41 هدفا في 33 مباراة وهذا معدل خطير جدا".

وتابع الفراج: "الهلال ليس لديه مدرب جديد حتى الآن، والفترة قصيرة حتى على صنع انسجام مع مدرب جديد أو حتى مع لاعبين جدد، والاستعداد الكامل للفريق سيكون في ظرف أسبوع، والهلال على محك عجيب جدا".

وشدد: "هناك فكرة طرحت سابقا وتم تجديدها، وهي مفاجأة للجمهور، إن كريستيانو رونالدو يلعب بقميص الهلال في مونديال الأندية، بالإضافة لاثنين لاعبين جدد من العيار الثقيل، وربما يكون رونالدو بدلا من ميتروفيتش، وكانت الفكرة إنه يلعب في فترة كأس العالم للأندية ثم يعود للنصر، ولكن القانون الأخير للفيفا منع الانتقالات بهذا الشكل أو ما يطلق عليها (الكوبري)، بالتالي حال انضمامه سيلعب مع الفريق على الأقل حتى الفترة الشتوية المقبلة".

واختتم: "الرأي العالم الهلالي غير متقبل فكرة انضمام رونالدو، ولكن وجوده مع الزعيم سيعطي زخما دوليا كبيرا، وهي حسبة عجيبة ما بين تحديات كبيرة وخيارات مطروحة لا تحظى بقبول جماهيري، خاصة أننا يجب أن ننظر لموقف الجمهور النصراوي الذي سيشعر بصدمة ويقولون من سيعوضنا واحضروا لنا لاعبا عالميا آخر يعوض رحيل رونالدو".

وشهدت الأيام الماضية تداول أسماء عدة أندية يُحتمل أن تكون الوجهة المقبلة لرونالدو، من بينها الهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي، وبوتافوغو، والوداد المغربي، وإنتر ميامي الأمريكي.