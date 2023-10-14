رونالدو يجيب على سؤال بشأن خلافة نجله كريستيانو جونيور له
تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأهل منتخب بلاده إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا 3/2، أمس الجمعة.
وسجل رونالدو ثنائية قاد بها البرتغال نحو الفوز، ووصل هو بشكل شخصي إلى الهدف رقم 125 في مسيرته مع منتخب بلاده، وهو أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.
وقال رونالدو بعد المباراة في تصريحات لوسائل الإعلام :"أنا سعيد جدًا حاليًا."
وتابع: "أحب اللعب للمنتخب الوطني، لقد لعبنا بشكل جيد حقًا، تأهلت البرتغال لأن لدينا فريقا ممتازا ومدربا ممتازا".
وعن تحدي وصوله إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته، قال رونالدو :"لقد تحداني بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو بهذا، لكن أولاً أريد الوصول إلى 900 هدف".
وردا على سؤال حول أن ابنه كريستيانو جونيور سيكون خليفة له، قال :"دعه يستمتع بحياته، سوف يصبح ما يريد".
ويلعب كريستيانو جونيور حاليا لفريق النصر السعودي، وسبق له اللعب في يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر يونايتد إبان لعب رونالدو لتلك الأندية.
وشدد لاعب النصر السعودي على أنه يفكر في المستقبل على المدى القصير، ويحاول دائمًا الاستمتاع باللحظة التي يعيشها في الوقت الراهن.
وفازت البرتغال أيضا بكل مبارياتها في المجموعة العاشرة في التصفيات، وسط تألق رونالدو الذي سجل ستة أهداف في آخر ست مباريات مع المنتخب.