رونالدو يجيب على سؤال بشأن خلافة نجله كريستيانو جونيور له

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تأهل منتخب بلاده إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024، عقب الفوز على سلوفاكيا 3/2، أمس الجمعة.

وسجل رونالدو ثنائية قاد بها البرتغال نحو الفوز، ووصل هو بشكل شخصي إلى الهدف رقم 125 في مسيرته مع منتخب بلاده، وهو أول لاعب في التاريخ يصل إلى هذا الرقم.