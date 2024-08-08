انهار عدد من لاعبي المنتخب المصري، ودخلوا في نوبة حزن وبكاء؛ بعد الهزيمة القاسية أمام المغرب بسداسية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس اليوم الخميس.

سجل المغرب هدفين في الشوط الأول ورباعية في الشوط الثاني ليفوز 6-صفر على مصر بأولمبياد باريس.

وتناوب عبد الصمد الزلزولي وسفيان رحيمي وبلال الخنوس وأكرم النقاش، وأشرف حكيمي على تسجيل سداسية الانتصار التي منحت المغرب أول ميدالية عربية في كرة القدم الأولمبية.

وبعد المباراة التقطت الكاميرا دخول عدد من لاعبي مصر في نوبة بكاء، والبعض الآخر كان منهارًا بعد الهزيمة الثقيلة.

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يذكر أن الإرهاق كان واضحا على أداء مصر في المباراة؛ بسبب خوضهم مباراتين في مرحلة خروج المغلوب أمام باراغواي وفرنسا امتدتا لأشواط إضافية.

المنتخب المغربي سيطر على مجريات المباراة، وأحرز هدفين متتاليين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الأول ليصيب لاعبي مصر بالإحباط.

وسجل عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن حمزة علاء حارس مرمى مصر من التعامل معها.

وبعد ثلاث دقائق لعب الزلزولي تمريرة عرضية متقنة باتجاه سفيان رحيمي ليضع الكرة بضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة بعدما استلم الكرة، وتوغل إلى حافة منطقة الجزاء، وسدد بإتقان لتسكن الكرة الشباك.

وسجل رحيمي الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من إلياس أخوماش ضربت الدفاع المصري ليضع مهاجم العين الإماراتي في انفراد ليضع الكرة بهدوء في الشباك.

وسجل النقاش الهدف الخامس بعد تسع دقائق إثر تمريرة من رحيمي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة من مسافة قريبة في المرمى.

واختتم أشرف حكيمي أهداف اللقاء قبل ثلاث دقائق من صفارة النهاية من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة في الشباك.