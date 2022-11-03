الأندية المتأهلة رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

اكتمل عقد الأندية الستة عشر المتأهلة لأدوار خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد ختام مباريات الجولة السادسة من كافة المجموعات.

وقد تأهل اليوم ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي، حيث سجل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو هدفين وصنع آخر ليقود فريقه لدور الستة عشر لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بفوزه 4-صفر على سالزبورغ النمساوي.

كما تأهل لايبزيغ الألماني بفوزه 4-صفر على شاختار دونيتسك الذي سينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي بعد خسارته ذمن المجموعة السادسة.

وفيما يلي الأندية الـ16 التي تأهلت للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة الأولى

نابولي

ليفربول

المجموعة الثانية

بورتو

كلوب بروغ

المجموعة الثالثة

بايرن ميونخ

إنتر ميلان

المجموعة الرابعة

توتنهام هوتسبير

اينتراخت فرانكفورت

المجموعة الخامسة

تشيلسي

ميلان

المجموعة السادسة

ريال مدريد

لايبزيغ

المجموعة السابعة

مانشستر سيتي

بروسيا دورتموند

المجموعة الثامنة

باريس سان جيرمان

بنفيكا