نادي الهلال ينافس النصر على توقيع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد

وتداولت عدة تقارير، الفترة الماضية، أخبارًا حول اهتمام النصر أيضًا بالتعاقد مع مودريتش والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ونغولو كانتي بعد حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد مودريتش صاحب الـ37 عامًا، مع ريال مدريد، في صيف 2023، ويعرف لوكا أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، وأعظم لاعب كرة قدم كرواتي عبر التاريخ، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم في سبتمبر 2018.