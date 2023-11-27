بيلينغهام يحطم رقما قياسيا لكريستيانو رونالو

ورفع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي رصيده إلى 35 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على جيرونا ثاني الترتيب الذي يستضيف أتلتيك بلباو غدا الاثنين.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 31 نقطة وله مباراة متبقية، متساويا مع برشلونة الذي تراجع إلى المركز الرابع بعد التعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو، أمس السبت.

ويملك بيلينغهام حاليا في رصيده 14 هدفا في أول 15 مباراة له مع نادي ريال مدريد، ليحطم رقم رونالدو الذي سجل 13 هدفا في أول 15 مباراة مع الريال.

ودشن بيلينغهام الوافد من بروسيا دورتموند هذا الصيف أفضل انطلاقه لأي لاعب في تاريخ ريال مدريد بقميص النادي على الإطلاق.

وتفوقت انطلاقة بيلينغهام أيضا على أساطير مثل دي ستيفانو وبرودين صاحبيْ الـ13 هدفا في أول 15 مباراة، وبوشكاش الذي سجل 11 هدفا في نفس عدد المباريات.

وعانى بيلينغهام من إصابة في الكتف حرمته من المشاركة مع الفريق قبل التوقف الدولي.