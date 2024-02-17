عودة نارية لمحمد صلاح مع ليفربول (فيديو)

دشَّن محمد صلاح عودة نارية مع نادي ليفربول، اليوم السبت، بعد غياب، منذ الأول من يناير الماضي، حينما تم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وشارك محمد صلاح في مباراتين مع منتخب مصر قبل أن يغادر مجددًا إلى إنجلترا بعد إصابته في العضلة الخلفية.