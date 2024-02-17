عودة نارية لمحمد صلاح مع ليفربول (فيديو)
دشَّن محمد صلاح عودة نارية مع نادي ليفربول، اليوم السبت، بعد غياب، منذ الأول من يناير الماضي، حينما تم استدعاؤه لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
وشارك محمد صلاح في مباراتين مع منتخب مصر قبل أن يغادر مجددًا إلى إنجلترا بعد إصابته في العضلة الخلفية.
بعدها غادر منتخب مصر البطولة من ثُمن النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.
وشارك محمد صلاح أمام برينتفورد من مقاعد البدلاء، ليسجل هدفًا ويصنع آخر لزميله أليكسيس ماك أليستر في فوز ليفربول على برينتفورد بأربعة أهداف لهدف واحد.
ووسع فريق المدرب يورغن كلوب الفارق في صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي خاض 23 مباراة وسيواجه تشيلسي في وقت لاحق اليوم، وعن آرسنال الذي يواجه بيرنلي.
ودخل صلاح، الذي غاب عن المباريات السابقة منذ إصابته مع منتخب مصرفي كأس أمم أفريقيا، بديلاً في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد إصابة ديوغو غوتا.