الأهلي المصري يعلن تلقيه خطابًا رسميًا من الفيفا للمشاركة في كأس العالم للأندية

أعلن الأهلي أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، يؤكد مشاركة النادي المصري في كأس العالم للأندية بالمغرب في فبراير شباط المقبل.

وأعلن الفيفا، في وقت سابق اليوم، أن المغرب سيستضيف البطولة، ما سمح للأهلي بالمشاركة، إذ لا تسمح القواعد بمشاركة ناديين من نفس الدولة، لذا سيكون الوداد ممثلا للبلد المضيف وليس لأفريقيا.

وسيشارك الأهلي بصفته وصيف بطل أفريقيا لأن الوداد الفائز بدوري الأبطال سيعتبر صاحب الضيافة لأنه بطل الدوري المغربي أيضا.

وستكون هذه المشاركة الثالثة على التوالي للأهلي بالبطولة والثامنة بشكل عام، وحقق المركز الثالث ثلاث مرات في 2006 و2021 و2022.