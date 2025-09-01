اتفاق رسمي..دوناروما ينضم لمانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو

يستعد النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما للانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في تجربة احترافية هي الثالثة له وذلك بعد 4 مواسم قضاها في باريس سان جيرمان بعد فريقه الأم آي سي ميلان.

وأنهى مانشستر سيتي اتفاقه الرسمي مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع دوناروما (26 عاما) إذ تمت المفاوضات دون تعقيد بعد أن حدد الفريق الفرنسي قيمة مادية مغرية للراغبين في ضم حارسه الأول الذي كان حتى كأس العالم للأندية 2025 ركيزة أساسية في الفريق.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق في صفقات انتقالات اللاعبين انضمام دوناروما إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي مشيرا إلى أن التوقيع على وثائق الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة بعد الخضوع للفحوص الطبيبة في مدينة مانشستر اليوم الاثنين.

وقال رومانو إن قيمة الصفقة تتجاوز 30 مليون يورو، ولا تتعدى 35 مليون يورو، بعد موافقة باريس سان جيرمان على بيع حارس مرماه بسعر أدنى للتخلص من رواتبه خصوصا بعد التعاقد مع الفرنسي لوكاس شوفالييه في أغسطس الماضي قادما من ليل.

ويرجح أن يوقع دوناروما عقدًا طويل الأمد مع مانشستر سيتي، وقد يصل إلى 5 سنوات (يونيو 2030) بحسب عدة مصادر قريبة من النادي الإنجليزي.

ولم يشارك جيانلويجي دوناروما مع سان جيرمان منذ 13 يوليو 2025 عندما خسر الفريق نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي (3 ـ 0) إذ تغيب عن كأس السوبر الأوروبي وبداية منافسات الدوري المحلي.

ومنذ فترة، يبحث مانشستر سيتي عن حل لمعضلة حراسة المرمى بعد الهبوط المدوي والمفاجئ في أداء حارسه البرازيلي إديرسون الذي كلف الفريق خسارة كل الألقاب الموسم الماضي بجانب خروجه من ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وكان مانشستر سيتي بدأ الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي بأداء ضعيف بعد أن خسر مباراتين من أصل 3 خاضها حتى الآن في المسابقة، حيث فاز على وولفرهامبتون (4 ـ 0) قبل الخسارة أمام توتنهام ثم برايتون على التوالي (2 ـ 1) و(2 ـ 0).