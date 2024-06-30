الأهلي يحدد مطالبه المالية لبيع ديانغ

وأوضح أن الأمر نفسه يحدث مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الذي تلقى اتصالات شفهية، ولكن لم يحدث أن تلقى عرضًا رسميًا لرحيله.

وأكد أن الأهلي لن يوافق على رحيل تاو بمبلغ أقل من 3 ملايين دولار قبل موسم واحد أيضًا من نهاية عقده.

وقال أمير هشام:" الأهلي سيوجه الشكر لمهاجمه أنتوني موديست خلال ساعات مع نهاية عقده كما أن لاعبي الفريق وجهوا له عدة رسائل على هاتفه بعدما استقر الأهلي على الاستغناء عن خدماته وعدم تجديد عقده".