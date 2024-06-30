الأهلي يحدد مطالبه المالية لبيع ديانغ
تدرس إدارة الأهلي المصري الاستغناء عن بعض نجوم الفريق والسماح لهم بالرحيل في الموسم المقبل.
وكشف المذيع أمير هشام عبر برنامجه "+90" بقناة "النهار" عن تفكير جاد من جانب القلعة الحمراء بشأن مستقبل بعض لاعبي الفريق البارزين.
وأشار هشام إلى أن المالي أليو ديانغ نجم خط وسط الأهلي اقترب من الرحيل خاصة أن عقده يتبقى به موسم واحد.
وأضاف:" ديانغ تلقى عرضًا رسميًا من جانب نادي الخلود السعودي والأهلي يدرس الموافقة على رحيله مقابل مليوني دولار".
وأشار إلى أن الأهلي تمسك أكثر من مرة ببقاء ديانغ ورفض عروضًا من الدوري الألماني وأيضًا مفاوضات من غلطة سراي التركي.
وأوضح أن الأمر نفسه يحدث مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الفريق الذي تلقى اتصالات شفهية، ولكن لم يحدث أن تلقى عرضًا رسميًا لرحيله.
وأكد أن الأهلي لن يوافق على رحيل تاو بمبلغ أقل من 3 ملايين دولار قبل موسم واحد أيضًا من نهاية عقده.
وقال أمير هشام:" الأهلي سيوجه الشكر لمهاجمه أنتوني موديست خلال ساعات مع نهاية عقده كما أن لاعبي الفريق وجهوا له عدة رسائل على هاتفه بعدما استقر الأهلي على الاستغناء عن خدماته وعدم تجديد عقده".