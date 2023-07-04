لماذا فضل خيسوس تدريب الهلال على المنتخب السعودي؟
تحدث البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي، عن سر تفضيله قيادة "الزعيم" عن اختيار تدريب المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه تم تخييره بالفعل بين المنصبين.
وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع البرتغالي خيسوس لمدة موسم واحد، في ولاية ثانية لتدريب "الزعيم"، بعد تجربته الأولى التي استمرت 6 أشهر عام 2018.
كما أن الهلال ضم روبن نيفيز من وولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي هذا الصيف، قبل الإعلان عن تعيين خيسوس كمدير فني للفريق يوم الأحد.
وقال خيسوس، في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الثلاثاء: "كنت اتفقت بالفعل على كل شيء لقيادة المنتخب السعودي، لكن عندما جاءت فكرة تدريب الهلال، كان يجب أن أقبل وأُكمل مشروعي الذي لم ينتهِ بعد منذ ولايتي الأولى، لقد خرجت من الهلال وأنا متصدر وحققت كأس السوبر وكانت مهمة غير مكتملة".
وأعرب خيسوس عن أمنيته بانضمام برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، للهلال، مؤكدًا أنه أحد عظماء اللعبة في العالم حاليًا، موضحًا: "حقيقة لا أعرف إن كان سينتقل إلينا أم لا، لكن المشروع السعودي مختلف عن غيره لأنه يسعى لاستقطاب أفضل اللاعبين الشباب في العالم".
وعن رؤيته لمستوى الدوري السعودي الموسم المقبل، الذي سيكون زاخرا بالنجوم، أشار: "اللعب ضد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، أمر جذاب، وهذا جزء من التنافس، وهناك لاعبون آخرون مثل كريم بنزيما في الاتحاد، الدوري السعودي سيكون شديد التنافسية وصعبًا".
وأكد على أن وجود مدربين برتغاليين في الدوري السعودي، دليل على جودتهم، وأنهم الأفضل حاليًا في العالم، موضحًا: "أنا لدي ميزة عن غيري وهي أنني أعرف الدوري جيداً".
واختتم: سأتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، أخبرني الرئيس فهد بن نافل أن النادي لديه الإمكانية".
وسبق أن تولى البرتغالي تدريب الهلال موسم 2018-19 وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.
وقاد خيسوس الهلال وقتذاك في 25 مباراة فاز في 20 وتعادل في 4 وخسر 1، ورغم ذلك أقيل من منصبه.
وبعد تلك التجربة قاد فلامنغو البرازيلي وحقق معه خماسية خلال موسم واحد، ثم عاد لتدريب بنفيكا البرتغالي وأخيرا مع فنربخشة التركي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس تركيا.