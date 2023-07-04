لماذا فضل خيسوس تدريب الهلال على المنتخب السعودي؟

تحدث البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي، عن سر تفضيله قيادة "الزعيم" عن اختيار تدريب المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه تم تخييره بالفعل بين المنصبين.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا التعاقد مع البرتغالي خيسوس لمدة موسم واحد، في ولاية ثانية لتدريب "الزعيم"، بعد تجربته الأولى التي استمرت 6 أشهر عام 2018.

كما أن الهلال ضم روبن نيفيز من وولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي هذا الصيف، قبل الإعلان عن تعيين خيسوس كمدير فني للفريق يوم الأحد.