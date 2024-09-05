إصابة ثانية في الأهلي المصري قبل السوبر الأفريقي

تلقى الجهاز الفني للأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر أنباء غير سارة بشأن إصابة جديدة في صفوف الفريق قبل بداية منافسات الموسم المقبل.

ويفتتح الأهلي موسمه الجديد بلقاء جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الكيني في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في العاصمة نيروبي ثم يعود لخوض لقاء الإياب بالقاهرة.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب "المملكة آرينا" بالمملكة العربية السعودية في مواجهة كأس السوبر الأفريقي.

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وقال مصدر بالأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن الوافد الجديد يوسف أيمن تعرض لإصابة بكدمة في الركبة وسيخضع لفحوصات طبية.

وأضاف:" يوسف أيمن اشتكى آلاماً في الركبة خلال التدريبات وسيخضع لبعض الفحوصات والأشعة للتعرف على تفاصيل الإصابة وتحديد البرنامج العلاجي".

واستعار الأهلي خدمات يوسف أيمن من الدحيل القطري مؤخرًا خلال الموسم الحالي.

وكان الأهلي تلقى خبراً صادماً بإصابة لاعب الوسط إمام عاشور مع منتخب مصر واستبعاده من المعسكر الحالي لشكواه من آلام قوية في الركبة.

وجاءت إصابة يوسف أيمن الثانية في صفوف الفريق الأحمر قبل لقاء السوبر الأفريقي.

يشار إلى أن الأهلي لم يقم بقيد التونسي علي معلول وكريم فؤاد ثنائي الفريق في قائمته للموسم الجديد لتعرضهما لإصابات طويلة.