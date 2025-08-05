عمل كبير جداً.. 4 أندية ترعب كبار الدوري السعودي في الموسم الجديد

يبدو أن ملامح الموسم الجديد من دوري روشن السعودي تتشكل على وقع تغييرات جذرية، فلم يعد المشهد حكرًا على الأقطاب التاريخيين فحسب.

أربعة أندية، لكل منها قصة مختلفة، اقتحمت سوق الانتقالات الصيفية بقوة، معلنةً عن طموحات تتجاوز مجرد المشاركة، لتبعث برسالة إنذار واضحة للجميع، نحن قادمون للمنافسة على كل شيء.

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القادسية: عودة مرعبة بقوة المال

كشر القادسية عن أنيابه مبكرًا، معلنًا عن عودة لا تشبه أي عودة سابقة بعد الموسم الماضي الناجح، وبإنفاق ضخم تجاوز 116 مليون يورو.

تصدرت المشهد صفقته المدوية بالتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي ماتيو ريتيغي قادمًا من أتالانتا في صفقة تاريخية. ولم يكتفِ بذلك، بل وجه ضربة استراتيجية مزدوجة لمعقل بطل الدوري الهلال، بخطف الظهير الخبير ياسر الشهراني في صفقة حرة والموهبة الواعدة مصعب الجوير، معززًا وسطه بلمسة السامبا من خلال ضم الجوهرة البرازيلية غابرييل كارفاليو.

نيوم: مشروع عملاق يولد كبيراً

تحت شعار "من العدم إلى القمة"، يخطو مشروع نيوم خطواته الأولى في دوري المحترفين بإنفاق بلغ 89.19 مليون يورو.

جاءت "ضربة المعلم" بالتعاقد مع الهداف الفرنسي الكبير ألكسندر لاكازيت في صفقة انتقال حر ليقود هجوم الفريق.

ولتأمين الخطوط الخلفية، استثمر النادي بقوة في الحارس البولندي المتألق مارسين بولكا والمدافع الفرنسي الشاب ناثان زيزي، بينما أضاف الجناح الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لمسة من المهارة والحلول الفردية.

الاتفاق: حكمة وواقعية لكتيبة الشهري

بعيدًا عن صخب الملايين، يواصل الاتفاق عمله الدؤوب بذكاء لخدمة رؤية مدربه سعد الشهري، فقد عزز الفريق عموده الفقري بصفقتين من العيار الثقيل وبالمجان، بضم المهاجم المصري الخبير أحمد "كوكا" حسن ولاعب الوسط السلوفاكي المهاري أوندري دودا.

وفي نظرة نحو المستقبل، أضاف الفريق عنصر السرعة والمفاجأة بالتعاقد مع الجناح الجنوب أفريقي الشاب موهاو نكوتا وغيرهم من الأسماء المبشرة.

النجمة: فن الممكن وصفقات ذكية

أثبت نادي النجمة أن الحكمة الإدارية قد تتفوق على دفتر الشيكات المفتوح، فبميزانية انتقالات "صفرية"، نجح في اقتناص صيد ثمين بتعاقدات حرة مؤثرة، يتقدمها المهاجم الدولي الهندوراسي روميل كيوتو وصانع الألعاب الروسي ديفيد تيغانيتش، ليضيفا للفريق خبرة دولية وجودة فنية لا يستهان بها.

باختصار، هذه التحركات المتنوعة بين القوة المالية الطاغية والذكاء الإداري الحاد، تعد بموسم استثنائي مليء بالمفاجآت، والكبار التقليديون باتوا مطالبين بالحذر، فالمنافسون الجدد ليسوا هنا للمشاركة الشرفية، بل لإعادة كتابة قواعد اللعبة في دوري روشن السعودي.