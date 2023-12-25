ماتيو ميسي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو)
يبدو أننا على موعد مع موهبة جديدة من عائلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو نجله ماتيو، ابن الـ8 السنوات والذي يعد الابن الثاني للأسطورة الأرجنتيني.
وقالت صحيفة "ماركا"، التي نشرت تقريرا عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن ميسي لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.
وأشارت إلى أن النجم الصغير سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.
ماتيو الذي انضم إلى فريق الشباب في إنتر ميامي بعد انتقال والده إلى الدوري الأمريكي، سجل هدفًا رائعًا حين نفذ ركلة مقصية ممتازة لتسكن الشباك.
ووفقا للفيديو المتداول، تم إرسال الكرة إلى حافة منطقة الجزاء، وواجه الصبي البالغ من العمر ثمانية أعوام الاتجاه الآخر، وقام بتسديد الكرة بطريقة هوائية رائعة فوق الحارس، الذي لم يفعل شيئا سوى مشاهدة الكرة وهي تسكن الشباك.
وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات سابقة لميسي، إذ أكد أن ابنه ماتيو، عاشق لكرة القدم، وهذا الفعل الأخير يثبت أن لديه أفضل فرصة للسير عل خطى والده وأن يصبح نجمًا مستقبليًا.
وقالت الصحيفة في تقرير، إن "ماتيو أظهر أنه يحمل الحمض النووي لميسي المتوج 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية".