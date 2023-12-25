ماتيو ميسي يسجل هدفا من مقصية رائعة (فيديو)

يبدو أننا على موعد مع موهبة جديدة من عائلة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو نجله ماتيو، ابن الـ8 السنوات والذي يعد الابن الثاني للأسطورة الأرجنتيني.

وقالت صحيفة "ماركا"، التي نشرت تقريرا عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن ميسي لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أن النجم الصغير سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.