اختتمت منافسات اليوم الحادي عشر بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

واقتربت أولمبياد باريس 2024 من الوصول إلى خط النهاية، ويسدل الستار على منافساتها يوم 11 أغسطس الجاري.

وشهد اليوم الحادي عشر إقامة منافسات نصف نهائي في كرة القدم، والتي أسفرت عن تأهل فرنسا وإسبانيا للدور النهائي، بينما يلعب منتخب مصر ضد شقيقه المغربي في لقاء تحديد المركز الثالث بعد الخسارة في دور الأربعة.

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وعادت الصين إلى اعتلاء ترتيب ميداليات الأولمبياد بعد نهاية اليوم الحادي عشر لمنافسات باريس 2024.

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد مرور 11 يوماً من أحداث المنافسات:

الصين (53 ميدالية – 21 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية (78 ميدالية – 20 ذهبية، 30 فضية، 28 برونزية)

أستراليا (32 ميدالية – 13 ذهبية، 11 فضية، 8 برونز)

فرنسا (46 ميدالية – 12 ذهبية، 16 فضية، 18 برونزية)

بريطانيا (42 ميدالية – 12 ذهبية، 13 فضية، 17 برونزية)

كوريا الجنوبية (26 ميدالية – 11 ذهبية، 8 فضة، 7 برونز)

اليابان (26 ميدالية – 10 ذهب، 5 فضة، 11 برونز)

إيطاليا (25 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 6 برونز)

هولندا (17 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 5 برونز)

ألمانيا (16 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)