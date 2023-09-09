تقرير: عبدالرحمن العبود يعتذر ويعود لتدريبات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن أزمة عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، تم حلها بعد اعتذار اللاعب، وسيعود حاليا للانخراط في التدريبات.

وقال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: " إدارة الاتحاد تبلغ عبدالرحمن العبود بالعودة للتدريبات مجددًا، وكذلك تطلب منه إجراء الفحوصات الطبية غدًا".

فيما ذكرت قناة "الكاس" عبر مصادرها أن "العبود سيعود لتدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد تقديمه اعتذاراً رسمياً للجهازين الفني والإداري للفريق الأول عما حدث في الفترة الماضية، ووعدهم بالالتزام التام بكافة التعليمات الفنية والانضباطية".