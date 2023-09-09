تقرير: عبدالرحمن العبود يعتذر ويعود لتدريبات الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن أزمة عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، تم حلها بعد اعتذار اللاعب، وسيعود حاليا للانخراط في التدريبات.
وقال الإعلامي الرياضي منار شاهين، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: " إدارة الاتحاد تبلغ عبدالرحمن العبود بالعودة للتدريبات مجددًا، وكذلك تطلب منه إجراء الفحوصات الطبية غدًا".
فيما ذكرت قناة "الكاس" عبر مصادرها أن "العبود سيعود لتدريبات نادي الاتحاد السعودي بعد تقديمه اعتذاراً رسمياً للجهازين الفني والإداري للفريق الأول عما حدث في الفترة الماضية، ووعدهم بالالتزام التام بكافة التعليمات الفنية والانضباطية".
وغاب العبود عن الفريق لمدة شهرين؛ بسبب خلافه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو.
وتلقى العبود مجموعة عروض من أندية الهلال والنصر والأهلي، لكن إدارة الاتحاد رفضت رحيله، وأبقت اللاعب حتى نهاية الميركاتو الصيفي.
وكتب العبود عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس: "بعد انقضاء فترة التسجيل وبعد السكوت الطويل احتراما للكيان ولعقدي بجانب محبتي لجمهور العميد، تمنيت أن يكون الحال أفضل مما كان، خاصة في قضية التجاهل والإبعاد التي لا أعلم أسبابها حتى الآن".
وتابع: "انتظرت الإنصاف، لكن للأسف لم أجد التجاوب المطلوب.. والحال هو الحال".
يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات وهزيمة واحدة.