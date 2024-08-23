علّق الإعلامي السعودي تركي العجمة على أنباء تغيير شعار نادي النصر في الفترة المقبلة، بجانب اقتراب الإعلامي سلطان الغشيان ليصبح رئيسًا لقناة النادي.

وقال العجمة عبر قناة "روتانا خليجية" إن قطاعًا من جماهير نادي النصر يرى أن الغشيان كان يستفزهم في بعض الأوقات، ولا توجد حالة رضا تجاه قرار تعيين الغشيان رئيسًا لقناة النادي".

وأضاف:" إذا كان صندوق الاستثمارات هو صاحب القرار في تعيين سلطان الغشيان لرئاسة قناة النصر ، فلماذا تتم الاستعانة بشخص لا تريده جماهير النصر؟".

وتابع:" إذا كان هذا الخبر صحيحًا، فإن هناك سيناريو لاستفزاز جماهير النصر، وهو أمر مستبعد بحسب رأيه، أو سيناريو آخر وهو عدم دراية بمشجعي الفريق، وتقاليد النصر".

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وعن أنباء تغيير شعار نادي النصر ، قال العجمة:" هناك أندية لها قصة كبيرة مع شعاراتها والتي أصبحت علامة مميزة للنادي، ولا يوجد أي تعليق رسمي أو شفوي من جانب إدارة النصر".

وأضاف:" ترك الأمور دون تعليق أو توضيح من إدارة النصر يجعلها تكبر مثل كرة الثلج، والجماهير ربما تصبر في مباراة، ولكن ستنفجر الأمور مع توالي النتائج السيئة".

وأشار إلى أن الجماهير النصراوية لن تصمت مع استمرار هذه الأمور التي تثير غضبها.