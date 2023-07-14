فيورنتينا يحدد سعر المغربي سفيان أمرابط
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن المبلغ الذي يريد فيورنتينا الحصول عليه للموافقة على بيع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط هذا الصيف.
ووفقًا للصحيفة فإنه بعد ثلاثة مواسم مع فيورنتينا، طلب أمرابط من النادي أن ينتقل لنادٍ كبير لتجربة مغامرة جديدة.
وأكدت أن فيورنتينا سيقبل طلب أمرابط إذا حصل على عرض مناسب، ويريد النادي الإيطالي 35 مليون يورو، ويمكن أن يبدأ التفاوض حول 30 مليون يورو.
ولا يريد فيورنتينا أن تنخفض قيمة العرض عن هذا المبلغ.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمرابط سيعود في الموعد المحدد لفيورنتينا، وسيكون جزءًا من المجموعة التي تستعد لبدء الموسم الجديد.
وحاول أمرابط مرتين مغادرة فيورنتينا، حيث ارتبط بالانتقال إلى برشلونة وتوتنهام في يناير الماضي، لكن النادي الإيطالي رفض رحيله في منتصف الموسم.
وذكرت أن برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وغيرها مهتمة بالحصول على توقيع أمرابط البالغ من عمر 26 عامًا.
وبحسب "لاغازيتا" فإن فيورنتينا يريد التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس دومينغيز من بولونيا لتعويض الرحيل المحتمل لأمرابط هذا الصيف.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا.
وتقدر القيمة السوقية للدولي المغربي بـ30 مليون يورو.