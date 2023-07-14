فيورنتينا يحدد سعر المغربي سفيان أمرابط

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن المبلغ الذي يريد فيورنتينا الحصول عليه للموافقة على بيع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط هذا الصيف.

ووفقًا للصحيفة فإنه بعد ثلاثة مواسم مع فيورنتينا، طلب أمرابط من النادي أن ينتقل لنادٍ كبير لتجربة مغامرة جديدة.

وأكدت أن فيورنتينا سيقبل طلب أمرابط إذا حصل على عرض مناسب، ويريد النادي الإيطالي 35 مليون يورو، ويمكن أن يبدأ التفاوض حول 30 مليون يورو.

ولا يريد فيورنتينا أن تنخفض قيمة العرض عن هذا المبلغ.