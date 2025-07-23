حظر الأمريكيات المتحولات جنسيا من المشاركة في المنافسات النسائية الأولمبية

لن تتمكن الرياضيات الأمريكيات المتحولات جنسيا من المشاركة في منافسات السيدات في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث عدلت اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية سياستها، امتثالا للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب.

ودخلت سياسة مُحدّثة للجنة الأولمبية الأمريكية حيز التنفيذ في 21 تموز/يوليو، عقب القرار الرئاسي الذي وقعه ترامب في شباط/فبراير بعنوان "منع الرجال من المشاركة في الرياضات النسائية".

وأُضيفت هذه السياسة إلى سياسة سلامة الرياضيين الخاصة باللجنة الأولمبية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، في قسم فرعي جديد بعنوان "متطلبات إضافية".

وينص الملحق على أن "اللجنة الأولمبية الأمريكية ملتزمة بحماية الفرص المتاحة للرياضيين".

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وأضاف: "ستواصل اللجنة الأولمبية الأمريكية التعاون مع مختلف الجهات المعنية المسؤولة لضمان بيئة تنافسية عادلة وآمنة للنساء، وفقا للقرار التنفيذي رقم 14201"، وهو القرار الصادر عن ترامب.

وفي مذكرة إلى فريق الولايات المتحدة (تيم يو أس أي)، حصلت عليها شبكة "أيه بي سي نيوز" و"إي أس بي أن"، الثلاثاء، أشارت الرئيسة التنفيذية للجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية سارة هيرشلاند والرئيس جين سايكس إلى القرار التنفيذي الصادر في شباط/فبراير، قائلين: "باعتبارنا منظمة ذات ميثاق فدرالي، فإننا ملزمون بالامتثال للتوقعات الفدرالية".

ويهدد القرار التنفيذي لترامب بحجب التمويل الفدرالي عن أي مدرسة أو مؤسسة تسمح للفتيات المتحولات جنسيا باللعب في فرق نسائية، بحجة أن ذلك ينتهك البند التاسع الذي يضمن تكافؤ فرص النساء في ممارسة الرياضة.