تصرف راشفورد يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد (فيديو)

واستغل المهاجم الدنماركي هويلاند خطأ دفاعيا ليمنح يونايتد التقدم بعد 37 ثانية فقط، ثم جعل النتيجة 2-صفر قبل مرور سبع دقائق من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف جيد.

ورغم فوز يونايتد، تسبب تصرف راشفورد في غضب عارم بسبب جماهير النادي التي تداولت مقطع فيديو له خلال المباراة يظهر فيه غير مبال أثناء الضغط على لاعب لوتون.