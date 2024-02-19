تصرف راشفورد يثير غضب جمهور مانشستر يونايتد (فيديو)
أثار ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، غضب جماهير النادي بسبب تصرفه خلال مواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل راسموس هويلاند هدفين مبكرين ليفوز مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد، ليواصل القتال على إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.
واستغل المهاجم الدنماركي هويلاند خطأ دفاعيا ليمنح يونايتد التقدم بعد 37 ثانية فقط، ثم جعل النتيجة 2-صفر قبل مرور سبع دقائق من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف جيد.
ورغم فوز يونايتد، تسبب تصرف راشفورد في غضب عارم بسبب جماهير النادي التي تداولت مقطع فيديو له خلال المباراة يظهر فيه غير مبال أثناء الضغط على لاعب لوتون.
وعلق مشجع ساخرا: "الضغط القوي من راشفورد، لا أعرف كيف قام روس باركلي بالمرور منه”.
وكتب آخر ردًا على مقطع فيديو راشفورد: "سأستبدله بكيس من الفراولة".
بينما قال ثالث: "كعكة ستكون مصدر إزعاج أفضل لباركلي من راشفورد".
ورفع فوز يونايتد الرابع على التوالي في الدوري رصيده إلى 44 نقطة من 25 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.